La decisione è arrivata dopo la scoperta che, nella struttura in cui era detenuto, l’ex leader disponeva di una suite privata e di una palestra

L’ex presidente del Paraguay Santiago Peña verrà trasferito in un carcere militare in attesa del processo per il crollo della Ueno Bank. Nelle scorse ore, un giudice ha disposto il trasferimento dopo che i media locali hanno rivelato che, nella struttura militare in cui era detenuto, Peña disponeva di una suite privata e di una palestra. Il presidente Pedro Alliana ha rimosso dall’incarico il comandante della struttura.

I magistrati accusano Peña di aver convogliato oltre 850 milioni di dollari di fondi pubblici verso la Ueno Bank, mentre i dirigenti dell’istituto concedevano prestiti privilegiati a soggetti interni. L’ex presidente respinge ogni accusa. Il fallimento della banca ha portato al blocco di quasi 3 milioni di conti correnti e ha dato il via alla procedura di impeachment contro Peña. La maggior parte dei piccoli risparmiatori è stata rimborsata, ma i fondi pensione e i grandi depositanti sono ancora in attesa.