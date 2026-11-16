Papa in Perù: Leone XIV incontra gruppi indigeni a Pucallpa, in Amazzonia

Nella penultima giornata della sua visita apostolica in America Latina, Papa Leone XIV si è recato nell’Amazzonia peruviana, nella città di Pucallpa. Il Pontefice ha affermato di essere venuto a Pucallpa per sostenere i rappresentanti delle popolazioni indigene e i missionari che si erano riuniti lungo il fiume Ucayali nella loro ricerca di giustizia e pace. “Sogno una Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, degli ultimi, dove la loro dignità sia promossa. Purtroppo la voce che sale da questi luoghi ci parla di ferite non rimarginate, ma aggravate. Il grido della terra e dei poveri si levano insieme. Non è possibile separare la tutela della foresta amazzonica da quella delle popolazioni che la abitano”, ha dichiarato Prevost durante l’incontro con i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei Popoli Amazzonici al Malecón Puerto Callao.