Natale a Parigi: ballerine Moulin Rouge e musicisti Guardia Repubblicana inaugurano luminarie

Le ballerine del Moulin Rouge si sono unite ai musicisti della Guardia Repubblicana francese per uno spettacolo speciale in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie nel quartiere del Faubourg Saint-Honoré a Parigi. Lo spettacolo, della durata di 15 minuti, ha riunito 45 artisti del Moulin Rouge e 35 musicisti della Guardia Repubblicana all’incrocio tra Rue Royale e Rue Saint-Honoré: è stata la prima volta che i due gruppi si sono esibiti insieme. L’evento faceva parte delle celebrazioni annuali dedicate alle luci natalizie organizzate dal Comité Faubourg Saint-Honoré.