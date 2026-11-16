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lunedì 16 novembre 2026

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Natale a Parigi: ballerine Moulin Rouge e musicisti Guardia Repubblicana inaugurano luminarie

LaPresse
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Le ballerine del Moulin Rouge si sono unite ai musicisti della Guardia Repubblicana francese per uno spettacolo speciale in occasione dell’accensione delle luminarie natalizie nel quartiere del Faubourg Saint-Honoré a Parigi. Lo spettacolo, della durata di 15 minuti, ha riunito 45 artisti del Moulin Rouge e 35 musicisti della Guardia Repubblicana all’incrocio tra Rue Royale e Rue Saint-Honoré: è stata la prima volta che i due gruppi si sono esibiti insieme. L’evento faceva parte delle celebrazioni annuali dedicate alle luci natalizie organizzate dal Comité Faubourg Saint-Honoré.