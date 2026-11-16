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lunedì 16 novembre 2026

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Migranti, Vienna annuncia: “Primo centro centro rimpatri per 5 paesi Ue in Ruanda dal 2027”

Migranti, Vienna annuncia: “Primo centro centro rimpatri per 5 paesi Ue in Ruanda dal 2027”
(Stefanos Rapanis/Eurokinissi via AP)
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Il progetto punta a trasferire le persone che non hanno diritto di soggiornare nell’Unione

Il primo centro per il rimpatrio dei migranti in Ruanda potrebbe diventare operativo nel 2027. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Christian Stocker a Vienna, al termine dell’incontro con i rappresentanti di Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi, definendo l’iniziativa un “cambiamento storico di paradigma nella politica migratoria”. Il progetto punta a trasferire in Ruanda i migranti che non hanno diritto di soggiornare nell’Ue e sono destinatari di un provvedimento definitivo di rimpatrio, ma non possono essere ricondotti nei Paesi d’origine. Tra gli obiettivi indicati da Stocker figurano anche il contrasto alle reti di trafficanti e l’alleggerimento della pressione sui sistemi di accoglienza europei. 

Ruanda: “Partnership con Ue per una soluzione sicura e dignitosa”

Il Ruanda si impegna a collaborare con cinque Paesi dell’Unione europea per individuare una soluzione alla gestione dei migranti irregolari, puntando su un sistema che offra opportunità di integrazione e rimpatrio volontario. Lo ha dichiarato il ministro ruandese Vincent Biruta, commentando il progetto per la creazione di un centro per i rimpatri nel Paese africano. “Il Ruanda è un Paese accogliente per rifugiati e migranti e siamo impegnati a collaborare con i partner europei per offrire ai migranti una soluzione sicura, legale e dignitosa”, ha affermato Biruta. La partnership, ha aggiunto, può contribuire anche a correggere “lo squilibrio globale nelle opportunità economiche”, indicato come una delle cause principali della migrazione irregolare, anche dall’Africa. Secondo il ministro, l’accordo potrà inoltre “salvare vite umane contribuendo a fermare i trafficanti criminali che traggono profitto dai migranti costretti a intraprendere viaggi disperati e pericolosi”. Anche il ministro greco Athanasios Plevris ha sottolineato l’importanza del contrasto all’immigrazione irregolare e alle reti di trafficanti. “La lotta all’immigrazione illegale e lo smantellamento delle reti di traffico di esseri umani sono una delle nostre priorità”, ha dichiarato, aggiungendo che i centri per i rimpatri “garantiscono una riduzione dei flussi migratori irregolari e un aumento dei rimpatri”. Il ministro olandese Bart van den Brink ha invece richiamato il ruolo dei rimpatri nel funzionamento del sistema d’asilo: “I rimpatri sono una componente fondamentale di un sistema d’asilo ben funzionante. Chi non ha diritto di restare deve lasciare il nostro Paese”. Il progetto in Ruanda, ha aggiunto, dovrà “aumentare i rimpatri e offrire ai migranti una nuova possibilità di stabilirsi in Ruanda”. I governi coinvolti puntano a definire un accordo per l’istituzione del centro e ad avviare i primi trasferimenti entro il 2027. 

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