Migranti, Vienna annuncia: “Primo centro centro rimpatri per 5 paesi Ue in Ruanda dal 2027”

Il primo centro per il rimpatrio dei migranti in Ruanda potrebbe diventare operativo nel 2027. Lo ha annunciato il cancelliere austriaco Christian Stocker a Vienna, al termine dell’incontro con i rappresentanti di Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi, definendo l’iniziativa un “cambiamento storico di paradigma nella politica migratoria”. Il progetto punta a trasferire in Ruanda i migranti che non hanno diritto di soggiornare nell’Ue e sono destinatari di un provvedimento definitivo di rimpatrio, ma non possono essere ricondotti nei Paesi d’origine. Tra gli obiettivi indicati da Stocker figurano anche il contrasto alle reti di trafficanti e l’alleggerimento della pressione sui sistemi di accoglienza europei.

Ruanda: “Partnership con Ue per una soluzione sicura e dignitosa”

Il Ruanda si impegna a collaborare con cinque Paesi dell’Unione europea per individuare una soluzione alla gestione dei migranti irregolari, puntando su un sistema che offra opportunità di integrazione e rimpatrio volontario. Lo ha dichiarato il ministro ruandese Vincent Biruta, commentando il progetto per la creazione di un centro per i rimpatri nel Paese africano. “Il Ruanda è un Paese accogliente per rifugiati e migranti e siamo impegnati a collaborare con i partner europei per offrire ai migranti una soluzione sicura, legale e dignitosa”, ha affermato Biruta. La partnership, ha aggiunto, può contribuire anche a correggere “lo squilibrio globale nelle opportunità economiche”, indicato come una delle cause principali della migrazione irregolare, anche dall’Africa. Secondo il ministro, l’accordo potrà inoltre “salvare vite umane contribuendo a fermare i trafficanti criminali che traggono profitto dai migranti costretti a intraprendere viaggi disperati e pericolosi”. Anche il ministro greco Athanasios Plevris ha sottolineato l’importanza del contrasto all’immigrazione irregolare e alle reti di trafficanti. “La lotta all’immigrazione illegale e lo smantellamento delle reti di traffico di esseri umani sono una delle nostre priorità”, ha dichiarato, aggiungendo che i centri per i rimpatri “garantiscono una riduzione dei flussi migratori irregolari e un aumento dei rimpatri”. Il ministro olandese Bart van den Brink ha invece richiamato il ruolo dei rimpatri nel funzionamento del sistema d’asilo: “I rimpatri sono una componente fondamentale di un sistema d’asilo ben funzionante. Chi non ha diritto di restare deve lasciare il nostro Paese”. Il progetto in Ruanda, ha aggiunto, dovrà “aumentare i rimpatri e offrire ai migranti una nuova possibilità di stabilirsi in Ruanda”. I governi coinvolti puntano a definire un accordo per l’istituzione del centro e ad avviare i primi trasferimenti entro il 2027.