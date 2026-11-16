Elezioni Israele, il Likud presenterà ricorso contro i risultati

Il Likud, il partito del premier uscente Benjamin Netanyahu, presenterà mercoledì ricorso contro i risultati delle elezioni del 27 ottobre al Tribunale distrettuale di Gerusalemme. Si tratta dell’ultimo giorno utile per presentare un’istanza contro l’esito del voto, ha dichiarato a Times of Israel l’avvocato del Likud, Ilan Bombach. Il ricorso si baserà sulle accuse secondo cui i partiti a maggioranza araba Lista Unita e Ra’am avrebbero monitorato l’affluenza alle urne attraverso strumenti digitali, pratica vietata dall’Alta Corte di Giustizia, ottenendo così un vantaggio sleale. Tuttavia, sottolinea la testata israeliana, un gruppo di volontari impegnato nel monitoraggio delle elezioni ha riscontrato che violazioni di questo tipo sarebbero state commesse in misura molto più ampia proprio dal Likud.

Netanyahu: “Unica possibilità è governo di unità con partiti sionisti”

“Un governo di unità nazionale è l’unico governo in grado di affrontare le sfide che abbiamo davanti. Per farlo, deve includere tutti i partiti che considerano lo Stato di Israele lo Stato del popolo ebraico”, ha dichiarato Netanyahu, citato da Ynet. “In qualsiasi governo verrà formato, procederemo insieme ai nostri partner ultraortodossi e concorderemo con loro una legge che disciplini lo status di coloro che studiano la Torah”, ha aggiunto.

Eisenkot chiede indagine su condotta di Netanyahu nelle elezioni

Il partito Yashar, guidato da Gadi Eisenkot, incaricato di formare il prossimo governo, ha chiesto alla procuratrice generale di Israele di avviare un’indagine sulla condotta del premier Netanyahu e dei suoi collaboratori in occasione delle elezioni. La richiesta arriva dopo le notizie secondo cui l’ufficio di Netanyahu sarebbe stato coinvolto nelle accuse di frode elettorale rivolte contro alcuni attivisti arabi e secondo cui il capo dello Shin Bet, David Zini, avrebbe cercato di far intercettare alcuni parlamentari arabi prima del voto. “In nessuna circostanza Netanyahu dovrebbe rimanere alla guida del governo neanche un minuto in più”, ha dichiarato Eisenkot, avvertendo che “finché resterà in carica, Israele non avrà più elezioni libere e regolari”. Anche la Lista Congiunta, un’alleanza di partiti arabi, ha chiesto alla procuratrice generale di avviare un’indagine penale “su Netanyahu, il suo capo di gabinetto e tutti coloro che sono coinvolti nella costruzione del caso”, definendo la vicenda “un tentativo di rubare le elezioni”.

Appello di Herzog: “E’ il momento dell’unità e del compromesso”

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha lanciato un appello all’unità e al compromesso nei giorni in cui il premier incaricato Gadi Eisenkot conduce le trattative per formare il prossimo governo. “Israele è più grande di qualsiasi schieramento, blocco o leader”, ha dichiarato intervenendo alla cerimonia commemorativa di Stato in onore di David Ben-Gurion, primo premier israeliano. “Questo è il momento di unirsi di fronte alle sfide e di tendere una mano, nel rispetto reciproco, cercando comprensione e compromesso”, ha spiegato. Israele “non viene messo alla prova soltanto il giorno delle elezioni, ma soprattutto il giorno successivo”, ha aggiunto Herzog. “Nel momento in cui la maggioranza si ricorda di coloro che non l’hanno votata. Nel momento in cui la minoranza rispetta una decisione che non condivide. Sappiamo come lottare per ciò che è importante per noi. Ma dobbiamo anche imparare a convivere dopo che la battaglia è finita”, ha affermato.