Atlantico, Marina francese intercetta semisommergibile con a bordo 146 kg di cocaina

La Marina francese ha dichiarato di aver intercettato giovedì 12 novembre nell’Oceano Atlantico un’imbarcazione semisommergibile senza bandiera che trasportava almeno 146 chilogrammi di cocaina; si tratta della prima volta che la Marina intercetta un’imbarcazione di questo tipo. L’operazione è stata condotta da una fregata francese con il supporto dell’elicottero di bordo e di un velivolo da pattugliamento marittimo statunitense operante sotto il controllo operativo della Joint Interagency Task Force South (JIATF-S).