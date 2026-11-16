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lunedì 16 novembre 2026

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Atlantico, Marina francese intercetta semisommergibile con a bordo 146 kg di cocaina

LaPresse
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La Marina francese ha dichiarato di aver intercettato giovedì 12 novembre nell’Oceano Atlantico un’imbarcazione semisommergibile senza bandiera che trasportava almeno 146 chilogrammi di cocaina; si tratta della prima volta che la Marina intercetta un’imbarcazione di questo tipo. L’operazione è stata condotta da una fregata francese con il supporto dell’elicottero di bordo e di un velivolo da pattugliamento marittimo statunitense operante sotto il controllo operativo della Joint Interagency Task Force South (JIATF-S).