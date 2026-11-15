Yemen, ribelli Houthi rilasciano oltre 600 prigionieri di guerra

I ribelli Houthi dello Yemen hanno liberato 600 prigionieri di guerra catturati nell’ultima escalation dei combattimenti nel Paese dilaniato dalla guerra. Abdul-Qader al-Murtada, capo del Comitato Houthi per gli affari dei prigionieri, ha annunciato il rilascio in una conferenza stampa nella capitale controllata dai ribelli, Sanaa. Ha affermato che i prigionieri erano tra coloro che erano stati catturati in prima linea, in particolare lungo il confine. Si è trattato del più grande rilascio unilaterale di prigionieri di guerra nella guerra civile yemenita, scoppiata quando gli Houthi hanno conquistato Sana’a nel 2014, rovesciando il governo riconosciuto a livello internazionale, ha affermato. L’ultima escalation è iniziata a metà luglio con un attacco aereo all’aeroporto della Capitale, che ha impedito l’atterraggio di un volo iraniano con a bordo una delegazione Houthi. I ribelli hanno accusato l’Arabia Saudita dell’attacco e hanno lanciato attacchi missilistici e con droni contro il regno e le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita. Il mese scorso, gli Houthi hanno liberato 159 persone arrestate durante i recenti scontri, in un’operazione sostenuta dal Comitato Internazionale della Croce Rossa.