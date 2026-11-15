Usa, stop a Trump: giudice blocca chiusura parco Washington per fare campo da golf

Una giudice federale ha ordinato una sospensione di due settimane di qualsiasi intervento in uno storico campo da golf pubblico di Washington, non lontano dalla Casa Bianca, bloccando per ora l’iniziativa del presidente Donald Trump volta a riqualificare l’area lungo il fiume Potomac trasformandola in un campo da golf di livello agonistico. La giudice distrettuale Usa Ana Reyes ha emesso l’ordinanza restrittiva temporanea prima che l’East Potomac Golf Links chiudesse domenica per 15 mesi. Trump aveva annunciato che i lavori sarebbero iniziati quel giorno stesso, nonostante il ricorso legale presentato contro il progetto a febbraio dalla DC Preservation League e da due golfisti locali.

I ricorrenti sostengono che il piano di Trump altererebbe il carattere del campo da golf, accessibile a tutti, rendendolo inaccessibile dal punto di vista economico, cosa che il presidente repubblicano nega. Avevano chiesto l’ordinanza di sospensione dei lavori, affermando che la chiusura del campo e l’avvio dei lavori sul progetto avrebbero “arrecato un danno irreparabile ai ricorrenti e all’interesse pubblico”.

Le dichiarazioni pubbliche del presidente sui social media del mese scorso, in cui indicava la data di chiusura dell’East Potomac Park e la collegava alla ristrutturazione del campo da golf, hanno avuto un peso determinante nella decisione. Il 26 ottobre Trump aveva affermato: “Chiuderemo il sito dell’East Potomac Golf Course come previsto il 15 novembre per ristrutturarlo e ricostruirlo per motivi di competitività (rispetto ad altri progetti simili!), sicurezza, modernizzazione ed estetica”.

Ha aggiunto che l’obiettivo era quello di ristrutturare e ricostruire “un impianto pubblico da campionato mondiale”. Nella sua sentenza di sabato la giudice Reyes ha osservato che i post di Trump rappresentavano un problema per il governo. “Indicano che il Piano Nazionale di Washington è definitivo e che il National Park Service chiuderà il parco per attuarlo”, ha scritto, “entrambi questi punti favoriscono l’accoglimento della richiesta dei ricorrenti di un’altra ordinanza restrittiva temporanea”. Reyes ha affermato che la sua ordinanza “vieta al governo di chiudere l’East Potomac Park e l’East Potomac Golf Course durante gli orari giornalieri in cui erano aperti al 14 novembre 2026″ e ha precisato che l’ordinanza è in vigore “fino al 28 novembre 2026 o fino a ulteriore ordinanza del Tribunale, a seconda di quale delle due date sia precedente”.