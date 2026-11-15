Usa, continua il caos voli: oltre 1.400 cancellati oggi. Trump attacca l’amministrazione Biden

Ancora disagi nel trasporto aereo negli Stati Uniti per gli strascichi del blocco nazionale dei voli che venerdì ha paralizzato gli spostamenti aerei per più di 4 ore. Secondo FlightAware, servizio di monitoraggio dei dati di volo, sabato sono stati oltre 6.695 i voli cancellati, considerando sia i voli interni, che quelli in arrivo o in partenza dagli Usa, mentre per oggi ne sono già stati cancellati 1.442. Si registrano anche numerosi ritardi: sabato sono stati ritardati negli Usa oltre 8.923 voli, mentre almeno altri 1.904 voli sono in ritardo oggi. I funzionari dell’amministrazione Trump affermano che le nuove tecnologie integrate nel sistema di controllo del traffico aereo nazionale abbiano sovraccaricato le apparecchiature obsolete.

Trump: “Amministrazione Biden un disastro per Federal Aviation Administration”

“L’amministrazione Biden è stata un disastro per la FAA“, cioè la Federal Aviation Administration, scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. “Tutto ciò a cui hanno messo mano è andato a rotoli. Sono stati spesi ingenti fondi in modo sconsiderato, peggiorando un sistema già obsoleto e malfunzionante rispetto a quando hanno iniziato. Abbiamo le competenze e il piano per i sistemi di controllo del volo, abbiamo bisogno che il Congresso stanzi i fondi, subito! La nostra FAA sta facendo un ottimo lavoro ed è pronta a partire”, ha aggiunto Trump. Le sue parole giungono dopo il blocco nazionale dei voli che venerdì ha paralizzato il traffico aereo Usa per oltre 4 ore.