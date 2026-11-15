Usa, ancora caos voli: sabato ne sono stati cancellati oltre 6mila, oggi almeno 760

Ancora disagi nel trasporto aereo negli Stati Uniti per gli strascichi del blocco nazionale dei voli che venerdì ha paralizzato gli spostamenti aerei per più di 4 ore. Secondo FlightAware, servizio di monitoraggio dei dati di volo, sabato sono stati oltre 6.600 i voli cancellati, considerando sia i voli interni, che quelli in arrivo o in partenza dagli Usa, mentre per oggi ne sono già stati cancellati almeno 760. Si registrano anche numerosi ritardi: sabato sono stati ritardati negli Usa oltre 7.700 voli, mentre almeno altri 200 voli sono in ritardo oggi. La Cnn riporta che alle 20 ora della costa est degli Stati Uniti Delta Air Lines aveva cancellato il 26% dei propri voli, American Airlines il 42% e United Airlines il 26% dei voli previsti per sabato.

Collisione fra 2 aerei all’aeroporto di Miami, 2 feriti

Una collisione fra due aerei si è verificata nella serata locale di sabato sulla pista dell’aeroporto internazionale di Miami, in Florida, appena un giorno dopo che il blocco nazionale dei voli negli Usa. Secondo quanto riporta la Cnn citando il direttore della comunicazione dell’aeroporto, Greg Chin, nella collisione sono rimaste ferite due persone. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.15 ora locale. “La punta dell’ala di un Boeing 737 di Copa Airlines ha urtato il muso di un Boeing 767 di UPS mentre gli aerei stavano rullando“, ha riferito la Federal Aviation Administration (Faa). I controllori del traffico aereo avevano indicato all’equipaggio di Ups di dare la precedenza al volo Copa, ha precisato la Faa, che sta indagando sulla collisione. Ups ha dichiarato che sta collaborando con le autorità per determinare cosa sia successo. Anche Copa Airlines ha fatto sapere che collaborerà con le indagini.



“Stavamo rullando dopo l’atterraggio a velocità normale quando all’improvviso ho sentito le voci intorno a me diventare più forti, seguite da un urlo collettivo e poi dall’impatto di un altro velivolo che ha colpito il nostro”, ha raccontato alla Cnn Cesar Ferreira, passeggero del volo di Copa Airlines. “Qualcuno ci ha urtati”, ha detto il pilota del volo Copa Airlines nella registrazione audio del controllo del traffico aereo, mentre il controllore chiedeva all’equipaggio dell’aereo Ups se avessero avuto un contatto. “Sì, siamo andati troppo oltre, e poi lui, lui ci ha sfiorati con l’ala”, ha risposto il pilota del volo Ups nella registrazione.