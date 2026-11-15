Ucraina, Zelensky rivela la proposta Usa: “Cessione Donbass in cambio di adesione Nato”

I negoziatori degli Stati Uniti hanno chiesto se l’Ucraina sarebbe disposta a ritirare le proprie forze militari dal Donbass in cambio dell’adesione alla Nato. A rivelarlo è stato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un incontro con i giornalisti. I funzionari Usa avrebbero sollevato la questione per la prima volta durante l’ultimo ciclo di negoziati diplomatici.

L’apertura di Zelensky

Kiev ha sempre sostenuto che non si ritirerà né cederà territori, ma Zelensky ha aperto ora a questa possibilità affermando che, nel caso in cui venga presentato un piano concreto che combini l’adesione alla Nato, garanzie di sicurezza vincolanti e finanziamenti per la ricostruzione, lo sottoporrebbe all’opinione pubblica ucraina. “Se la parte americana ce lo confermerà insieme ad altri colleghi della Nato, allora chiederò il parere della nostra società: accettiamo o non accettiamo? Non ho il diritto di non farlo a mia discrezione. Ma servono dettagli specifici, che ancora non esistono”, ha precisato il leader ucraino, specificando però che l’Ucraina non riconoscerà in nessun caso legalmente i territori occupati come parte della Russia. Zelensky ha rimarcato che la piena adesione alla Nato ridurrebbe la probabilità di una nuova aggressione russa, fissando garanzie di sicurezza modellate sull’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico come minimo indispensabile per qualsiasi accordo. Le dichiarazioni del leader sono arrivate dopo le intense attività diplomatiche degli ultimi giorni con i colloqui tra Kiev e Mosca mediati dagli Usa ad Abu Dhabi.

Le richieste russe

Secondo quanto riporta il New York Times, Mosca avrebbe messo sul tavolo delle trattative la richiesta, formulata già due mesi prima dell’invasione dell’Ucraina, del ritiro delle truppe della Nato nelle posizioni che occupava nel 1997, prima che l’alleanza si espandesse verso i confini russi. Il documento mostra che il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe praticamente ceduto sui suoi obiettivi fondamentali dopo oltre 20 mesi di diplomazia da parte dell’amministrazione Trump per porre fine al conflitto. Le richieste della Russia, secondo cui la Nato dovrebbe ritirare le forze dal suo fianco orientale in Polonia e nei Paesi baltici, hanno posto la questione della sicurezza europea al centro dei negoziati sull’Ucraina. Zelensky ha riferito che gli Stati Uniti hanno sollevato la possibilità di un nuovo quadro di sicurezza per l’Europa, avvertendo però che Mosca potrebbe sfruttare tali discussioni per indebolire la Nato e ridisegnare i confini del continente.

Intanto i leader europei hanno concordato che il team che parteciperà ai negoziati sarà formato dalle istituzioni dell’Unione europea e dal gruppo ‘E5’ della Coalizione dei volenterosi, di cui fa parte anche l’Italia. Un risultato che secondo il governo italiano va nella direzione indicata dalla premier Giorgia Meloni che giovedì volerà a Berlino per partecipare alla riunione della Coalizione dei Volenterosi. Lo stesso giorno a Shenzhen, in Cina, a margine del vertice Apec (Asia-Pacific Economic Cooperation), si terrà l’atteso incontro trilaterale tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti, Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump. Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale del Cremlino. Zelensky ha espresso preoccupazione per il fatto che l’incontro possa diventare una piattaforma per discutere un possibile accordo sull’Ucraina alle spalle di Kiev. Un alto funzionario Usa ha riferito ad Associated press che Trump intende discutere con Xi e Putin dell’Iran, ma eviterà di affrontare il tema dell’Ucraina. L’incontro trilaterale punta ad “aprire una conversazione” sul disarmo nucleare “che possa rivelarsi produttiva in futuro”, ma non è previsto l’annuncio di alcun accordo, ha detto la fonte. Secondo gli analisti l’incontro senza precedenti fra i leader delle principali potenze nucleari avrà un valore più simbolico che concreto e non ci si aspettano progressi significativi.