Siria, esplode un ordigno in un’auto: due morti a Damasco

Due persone, tra cui un bambino, sono morte nell’esplosione di un ordigno collocato all’interno di un’auto a Jaramana, sobborgo a sud della capitale della Siria Damasco. La deflagrazione è avvenuta sabato sera nei pressi di una fabbrica di batterie e ha provocato anche il ferimento di una o due persone, secondo le diverse comunicazioni delle autorità. Le forze di sicurezza hanno isolato la zona e avviato un’indagine. L’esplosione si inserisce in un quadro di persistente instabilità, segnato da diversi attentati negli ultimi mesi.