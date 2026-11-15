Repubblica Ceca, 350mila persone in piazza a Praga contro la riforma dei media pubblici

Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza domenica a Praga per protestare contro il progetto del governo guidato dal miliardario Andrej Babiš di riformare il finanziamento dei media pubblici. Secondo gli organizzatori, alla manifestazione nel parco Letná hanno partecipato circa 350mila persone. Un luogo simbolico: nel 1989 fu teatro delle proteste che portarono alla fine di oltre quarant’anni di comunismo in Cecoslovacchia.

I manifestanti chiedono il ritiro del progetto, temendo che la riforma possa compromettere l’indipendenza delle emittenti e mettere a rischio la democrazia. Il piano prevede infatti di sostituire gli attuali canoni pagati da cittadini e imprese con finanziamenti provenienti direttamente dal bilancio statale. Le risorse a disposizione di radio e televisione pubbliche potrebbero inoltre diminuire di circa il 15%, con possibili licenziamenti, riduzione della produzione e cancellazione di programmi.

Secondo i critici, il nuovo sistema potrebbe consentire alla coalizione di governo di esercitare un maggiore controllo sui media, seguendo il modello di quanto avvenuto in Slovacchia e Ungheria. La questione è arrivata anche al Parlamento europeo. Il commissario alla Giustizia Michael McGrath ha sottolineato che il finanziamento del servizio pubblico deve basarsi su criteri trasparenti e oggettivi, garantendo risorse adeguate, sostenibili e prevedibili.