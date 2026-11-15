Papa Leone XIV in Perù ricorda la profonda sofferenza e umiliazione degli schiavi africani

Papa Leone XIV ha denunciato le sofferenze e le umiliazioni subite dagli schiavi africani durante la sua visita a Zaña, nel nord del Perù, città simbolo della comunità afro-peruviana. Le parole del Pontefice seguono le storiche scuse della Santa Sede per il proprio ruolo nella legittimazione della tratta degli schiavi africani nelle Americhe. Leone ha ricordato le generazioni di africani strappati alle proprie terre e sottoposti alla schiavitù, esprimendo affetto e vicinanza ai loro discendenti. Nel 2017 l’UNESCO ha riconosciuto Zaña come luogo della memoria della schiavitù e del patrimonio culturale africano.