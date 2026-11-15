Papa Leone XIV in elicottero sulle Ande: sorrisi e momenti di cordialità con i piloti

Papa Leone XIV è stato ripreso nella cabina di pilotaggio dell’elicottero che lo ha portato verso Santa Cruz de Succhubamba, località nel cuore delle Ande peruviane, a oltre duemila metri di altitudine. A pubblicare il filmato sui social è stata l’Aeronautica Militare del Perù, che ha accompagnato il Pontefice con due propri piloti. Nel video si vedono il Papa seduto accanto all’equipaggio, tra sorrisi e gesti di cordialità. L’Aeronautica peruviana ha definito il volo un momento speciale e un ricordo indelebile, sottolineando l’onore di aver accompagnato Sua Santità.