Panama, bomba contro la casa di un giornalista investigativo

Un ordigno è esploso sabato davanti all’abitazione del giornalista investigativo di Panama Rolando Rodríguez. L’attacco, avvenuto intorno alle 2:30 di notte, non ha provocato feriti, ma ha causato danni materiali. Secondo il quotidiano La Prensa, Rodríguez stava preparando un’inchiesta che coinvolgerebbe ex funzionari del governo del presidente José Raúl Mulino e un appaltatore pubblico. La Procura ha avviato un’indagine per possibile incendio doloso, che potrebbe essere estesa ad altri reati. Mulino ha condannato l’accaduto, mentre associazioni e giornalisti nazionali e internazionali hanno chiesto un’indagine rigorosa e trasparente per individuare i responsabili.