India, una schiuma tossica ricopre completamente il fiume Yamuna

Le celebrazioni del Chhath Puja, la tradizionale festa indù dedicata al sole, si sono svolte domenica tra le acque inquinate del fiume Yamuna, a Noida, nei pressi di Nuova Delhi. I fedeli si sono immersi fino alle ginocchia per compiere i rituali, mentre sulla superficie galleggiavano ampie chiazze di schiuma bianca. Durante la cerimonia, le donne hanno recitato preghiere lungo le rive e acceso lampade di terracotta al tramonto.

L’inquinamento dello Yamuna rappresenta da anni un problema per la capitale indiana. Nel fiume confluiscono gran parte delle acque reflue della città, pesticidi provenienti dalle aree agricole vicine e scarichi industriali, nonostante le norme contro l’inquinamento. Una situazione che continua a mettere a rischio la salute dei cittadini e che ha finito per condizionare anche una delle ricorrenze religiose più sentite.