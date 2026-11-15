Il Papa nelle Ande: “Viviamo in un tempo segnato da divisioni ma la fede non separa”

Continua il viaggio di Papa Leone XIV in Perù: il Santo Padre è a Cusco, città patria degli Inca, a 3.400 metri, nelle Ande e ha incontrato i Fedeli e i Rappresentanti della Pietà Popolare al Parco Archeologico di Saqsaywaman. “Maria matura nella fede vivendo in una comunità e, dopo l’Annunciazione, continua a condividere con i fratelli e le sorelle che la circondano la vita di ogni giorno – ha detto Prevost – . L’incontro con Dio non la isola, non la allontana, anzi la rende custode di un dono che cresce in lei per il bene di tutti, dei suoi concittadini e dell’intera umanità. La fede non separa, ma unisce a Dio e agli altri. Questo è importante, specialmente in un tempo, come il nostro, segnato da divisioni, ferite, diffidenze e situazioni che rendono difficile agli uomini e alle donne riconoscersi come appartenenti alla stessa famiglia, figli e figlie dello stesso Padre”.

“Qui si elevavano verso il divino, ma è Dio che scende per noi”

“È innegabile la bellezza di questo luogo, che stamane ci accoglie. Saqsaywaman, come un altare di pietra, si erge verso il cielo delle Ande, là dove gli antichi salivano alla ricerca del divino – ha sottolineato il Pontefice -. La nostra fede cristiana, tuttavia, ci ha fatto comprendere che, in realtà, è Dio che scende sulla terra alla ricerca dei suoi figli e delle sue figlie, e che entra in un cuore ben disposto, chiedendo un ‘sì’ coraggioso e semplice, come quello della Vergine, che ha cambiato per sempre il corso della storia”.

“A Cusco tradizioni popolari tesoro per nuove generazioni”

“Le tradizioni popolari, con i loro simboli e le loro dinamiche, intrise di valori di comunione fraterna e di solidarietà cristiana, sono un tesoro inestimabile di buoni insegnamenti, specialmente per le nuove generazioni. In proposito, è importante che i giovani siano coinvolti nelle attività, e che il loro apporto sia accolto e valorizzato, nell’ascolto, nella cooperazione e anche nell’aggiornamento, ove necessario. Il futuro delle usanze non sta solamente nel conservare ciò che si è ricevuto, ma anche nel trasmetterlo in modo vivo. Ogni generazione riceve un’eredità e ha la responsabilità di ridonarla arricchita e rinnovata, senza timore di aprire nuove strade e di utilizzare nuovi strumenti”, ha detto Leone XIV, che dopo aver lasciato il Parco Archeologico,èarrivato alla Basilica Cattedrale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria di Cusco, per la recita dell’Angelus. La basilica ospita il crocifisso nero del Senor de los Temblores (Signore dei terremoti), patrono di Cusco. Secondo la tradizione, ha miracolosamente fermato un fortissimo terremoto nel 1650.

“La malattia è un cammino per crescere nell’amore di Dio”

“Penso a voi, cari fratelli e sorelle che soffrite nel corpo e nell’anima a causa di una malattia. Agli occhi del mondo, condizionato dalla cultura dello scarto e della produttività materiale, la malattia è vista come una sventura che sminuisce il valore di una persona. Che grande menzogna! Alla luce del Vangelo, la malattia, vissuta con fede e unita al mistero della Passione di Cristo, è un cammino per crescere nel suo amore e per condividerlo“, ha detto Leone XIV al termine dell’Angelus recitato alla Basilica dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. “Voi siete nel cuore pulsante della Chiesa: la vostra sofferenza, offerta con amore per la salvezza delle anime, per le vocazioni e per la pace, diventa forza spirituale; la vostra debolezza si trasforma in forza divina che moltiplica i talenti dell’amore e della redenzione”, ha aggiunto il Papa.