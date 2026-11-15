Ucraina, Tajani: “Sui territori decide Kiev, bene che Zelensky non abbia detto no”

Lavrov sui negoziati: “Gli obiettivi sono quelli indicati da Putin nel 2024 e non sono mai cambiati”

Il ministro degli Esteri russo Lavrov parla degli obiettivi russi nei negoziati sulla guerra in Ucraina. Per il capo della diplomazia di Mosca sono quelli fissati da Putin nel 2024 e non sono mai cambiati. Lavrov ha parlato anche del desiderio dell’Unione europea di partecipare ai negoziati. “Probabilmente si rendono conto che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sui gradini dell’ultima carrozza”, ha aggiunto Lavrov conversando con il giornalista Pavel Zarubin di Vesti, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Intanto il ministro degli Esteri Tajani commenta le proposte Usa nel corso degli ultimi negoziati. “Solo Zelensky può decidere le eventuali cessioni”, ha detto commentando l’annuncio del presidente ucraino della richiesta Usa di cedere il Donbass in cambio dell’ingresso nella Nato.

I negoziatori designati dall’Unione europea non hanno ancora tentato di contattare la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dell’agenzia di stampa russa Tass in merito. “No, non ancora”, ha detto Peskov. Nel vertice europeo informale di Dublino, la scelta dei capi di Stato e di governo Ue per la rappresentazione dell’Europa nei negoziati sull’Ucraina è ricaduta su un formato che include le istituzioni europee e i Paesi E5 – cioè Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme alla Commissione Ue e al Consiglio.