Ucraina, Tajani: “Sui territori decide Kiev, bene che Zelensky non abbia detto no”

Il ministro degli Esteri russo Lavrov parla degli obiettivi russi nei negoziati sulla guerra in Ucraina. Per il capo della diplomazia di Mosca sono quelli fissati da Putin nel 2024 e non sono mai cambiati. Lavrov ha parlato anche del desiderio dell’Unione europea di partecipare ai negoziati. “Probabilmente si rendono conto che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sui gradini dell’ultima carrozza”, ha aggiunto Lavrov conversando con il giornalista Pavel Zarubin di Vesti, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass. Intanto il ministro degli Esteri Tajani commenta le proposte Usa nel corso degli ultimi negoziati. “Solo Zelensky può decidere le eventuali cessioni”, ha detto commentando l’annuncio del presidente ucraino della richiesta Usa di cedere il Donbass in cambio dell’ingresso nella Nato.
Punti chiave
- Zelensky: "Ancora attacchi brutali e limiti a Starshield, contiamo su revoca"
- Tajani: "Su territori decide Kiev, bene che Zelensky non abbia detto no"
- Cremlino: "Soluzione guerra legata a nuova architettura sicurezza europea"
- Lavrov: "L'Ue vuole salire su ultimo treno per negoziati"
- Lavrov: "Linea negoziale per raggiungere obiettivi Putin 2024"
- Crosetto: "Proporrò proroga autorizzazione per invio aiuti a Kiev"
- Ucraina: media, principe Harry è stato a Leopoli per prima conferenza traumi di guerra
- Cremlino, negoziatori europei non hanno ancora contattato Russia
“Solo nell’ultima settimana, la Russia ha impiegato contro l’Ucraina oltre 2.300 droni d’attacco, 1.590 bombe aeree e 15 missili di vario tipo. Attacchi brutali e difficili da contrastare. Durante la notte e fino a questa mattina, i russi hanno preso di mira le infrastrutture energetiche a Zaporizhzhia e nelle regioni di Sumy, Odessa, Zhytomyr e Kirovohrad. Anche le infrastrutture ferroviarie nelle regioni di Dnipro, Kharkiv e Zaporizhzhia sono state oggetto di attacchi. La Russia ha inoltre sferrato attacchi nelle regioni di Donetsk e Kiev. Il bilancio è di 16 feriti”. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sottolineando che “i russi stanno prendendo di mira le sottostazioni con gli Shahed” e denunciando che “molti di questi attacchi vanno a segno perché permangono le restrizioni sulla velocità operativa dei terminali Starshield lungo la linea del fronte e nei territori temporaneamente occupati”. “I nostri droni intercettori perdono il collegamento con i loro operatori a una velocità di 161 chilometri all’ora e semplicemente non riescono a tenere il passo con gli Shahed russi a propulsione a reazione”, ha spiegato Zelensky. “Contiamo sulla revoca di queste restrizioni. Da ciò dipende direttamente la protezione delle vite umane e delle infrastrutture energetiche dell’Ucraina in vista dell’inverno”, ha detto ancora.
“Credo che sulle questioni territoriali ucraine gli unici a decidere devono essere gli ucraini. Solo Zelensky può decidere le eventuali cessioni, se vogliono farne. Per quanto riguarda la Nato, non abbiamo nulla contro il fatto che Kiev possa farne parte”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento con l’evento ‘Treviso D’Autore’, commentando l’annuncio del presidente ucraino della richiesta Usa di cedere il Donbas in cambio dell’ingresso nella Nato. Quella di Zelensky, ha aggiunto Tajani, “è una posizione attendista, penso che si possano fare passi avanti ma dobbiamo capire cosa voglia fare Putin, se ad esempio voglia proseguire la guerra in inverno. Noi faremo parte del quintetto europeo che lavorerà per la pace, sapendo bene che non si possono prendere decisioni senza Kiev, ma mi pare che Zelensky sia dell’idea di andare avanti nelle trattative, non aver detto subito no è un segno positivo”.
La soluzione del conflitto in Ucraina è indissolubilmente legata alla nuova architettura di sicurezza europea. È quanto ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “È chiaro che, in un modo o nell’altro, una soluzione del conflitto in Ucraina sarà legata a una nuova architettura di sicurezza nel continente europeo. Si tratta di due parti integranti e nessuna delle due può esistere senza l’altra”, ha dichiarato Peskov al giornalista di Vesti Pavel Zarubin, come riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei. È un’altra questione se non vogliono veramente la pace: in tal caso sarà inutile, allora dovremo insistere. In assenza di qualsiasi margine di negoziazione, dovremo farlo con la forza”, ha aggiunto.
Gli europei si rendono conto che il treno sta partendo e “vogliono saltare sull’ultimo treno”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, parlando del desiderio dell’Unione europea di partecipare ai negoziati sull’Ucraina. “Probabilmente si rendono conto che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sui gradini dell’ultima carrozza”, ha aggiunto Lavrov parlando con il giornalista Pavel Zarubin di Vesti, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass.
“La linea negoziale” della Russia per la risoluzione della guerra in Ucraina “sarà strutturata in modo tale da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale che sono stati formulati dal presidente” russo Vladimir Putin “a giugno del 2024 e da allora non sono mai cambiati”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, parlando con il giornalista Pavel Zarubin di Vesti, come riporta l’agenzia di stampa russa Tass.
“L’autorizzazione” all’invio di aiuti militari a Kiev nel 2027, per la quale è necessario un nuovo decreto votato dal Parlamento, “scade il 31 dicembre e io proporrò la proroga. Ma non dipende da me: decide il Parlamento. Mosca avrà interesse a trattare quando capirà che Kiev può continuare a contare sugli alleati”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un’intervista a Quotidiano nazionale. Quanto alle trattative, “l’obiettivo della presidente meloni era un negoziatore unico e Germania e Francia si sono opposte. Ma il risultato va bene: l’Europa ci sarà, con le sue istituzioni e con i Paesi dell’E5, e l’Italia fa parte della squadra”, aggiunge Crosetto.
Il principe Harry si è recato a Leopoli e ha partecipato alla prima conferenza internazionale ‘Superhumans’ sui traumi di guerra. Lo riporta Ukrinform, citando la pagina Facebook del Centro ‘Superhumans’, aggiungendo che l’evento si è tenuto il 13 e 14 novembre 2026 presso il Centro ucraino per i traumi da guerra. Il Centro ‘Superhumans’ ha dichiarato che il duca di Sussex si è recato in visita per sostenere i medici ucraini e i partner internazionali che collaborano per migliorare l’assistenza alle persone affette da lesioni legate alla guerra. Nel suo discorso, il principe Harry ha ricordato che gli specialisti internazionali hanno trascorso anni recandosi in Ucraina per condividere le loro competenze, ma che ora stanno venendo qui per imparare dai team ucraini. Ha anche espresso fiducia nella vittoria dell’Ucraina e ha sottolineato che l’esperienza che le squadre ucraine stanno acquisendo ora, aiutando le persone con lesioni legate alla guerra, diventerà la base per la ricostruzione del Paese dopo la fine della guerra.
I negoziatori designati dall’Unione europea non hanno ancora tentato di contattare la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dell’agenzia di stampa russa Tass in merito. “No, non ancora”, ha detto Peskov. Nel vertice europeo informale di Dublino, la scelta dei capi di Stato e di governo Ue per la rappresentazione dell’Europa nei negoziati sull’Ucraina è ricaduta su un formato che include le istituzioni europee e i Paesi E5 – cioè Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme alla Commissione Ue e al Consiglio.
I negoziatori designati dall’Unione europea non hanno ancora tentato di contattare la Russia. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dell’agenzia di stampa russa Tass in merito. “No, non ancora”, ha detto Peskov. Nel vertice europeo informale di Dublino, la scelta dei capi di Stato e di governo Ue per la rappresentazione dell’Europa nei negoziati sull’Ucraina è ricaduta su un formato che include le istituzioni europee e i Paesi E5 – cioè Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme alla Commissione Ue e al Consiglio.