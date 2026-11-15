Gaza, funerali di massa per 70 vittime della guerra tra le macerie di Jabaliya

Decine di persone in lutto si sono riunite a Jabaliya, nella Striscia di Gaza, per un funerale di massa in memoria di 70 persone uccise durante la guerra. I resti sono stati recuperati di recente dalle macerie degli edifici distrutti, dopo che oltre una dozzina di famiglie hanno atteso per mesi il ritrovamento dei propri cari. I resti delle vittime erano avvolti in sacchi per cadaveri bianchi e drappeggiati con bandiere palestinesi. Secondo le Nazioni Unite, si ritiene che oltre 10.000 persone siano ancora sepolte sotto le macerie a Gaza. Nel territorio palestinese i funerali di massa sono diventati sempre più frequenti, e la mancanza di mezzi pesanti ha ostacolato le operazioni di rimozione delle macerie e di recupero dei corpi. Israele non ha consentito l’ingresso dei macchinari necessari per tali operazioni.