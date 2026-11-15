Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a margine del vertice ASEAN

(LaPresse) – Decine di manifestanti si sono scontrati domenica con la polizia a Manila, nelle Filippine, nel tentativo di raggiungere la sede del 49° vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN). Durante gli scontri, un manifestante è stato fermato dagli agenti e trasportato su un veicolo delle forze dell’ordine. I partecipanti alla protesta hanno esposto caricature del presidente statunitense Donald Trump e striscioni con slogan contro gli accordi internazionali. Nella capitale filippina si è aperto intanto il summit annuale, in programma per tre giorni. I leader del Sud-est asiatico incontreranno diversi capi di Stato, tra cui Trump.