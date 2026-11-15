Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia domenica a Manila, nelle Filippine, mentre tentavano di marciare verso la sede del 49° vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). I manifestanti hanno sfilato con caricature che prendevano in giro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esponendo striscioni con slogan quali “No agli accordi iniqui! Trump fuori!”.
I leader del Sud-Est asiatico hanno aperto domenica nella capitale filippina Manila il loro vertice annuale, che prevede tre giorni di colloqui.
Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a margine del vertice ASEAN
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Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia domenica a Manila, nelle Filippine, mentre tentavano di marciare verso la sede del 49° vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). I manifestanti hanno sfilato con caricature che prendevano in giro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esponendo striscioni con slogan quali “No agli accordi iniqui! Trump fuori!”.
Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia domenica a Manila, nelle Filippine, mentre tentavano di marciare verso la sede del 49° vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). I manifestanti hanno sfilato con caricature che prendevano in giro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esponendo striscioni con slogan quali “No agli accordi iniqui! Trump fuori!”.