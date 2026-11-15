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domenica 15 novembre 2026

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Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a margine del vertice ASEAN

Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a margine del vertice ASEAN
Attivisti si scontrano con la polizia in tenuta antisommossa mentre tentano di marciare verso il Philippine International Convention Center (Foto/Gerard Carreon/Associated Press/LaPresse)
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Attivisti si scontrano con la polizia in tenuta antisommossa mentre tentano di marciare verso il Philippine International Convention Center (Foto/Gerard Carreon/Associated Press/LaPresse)
Attivisti si scontrano con la polizia in tenuta antisommossa mentre tentano di marciare verso il Philippine International Convention Center (Foto/Gerard Carreon/Associated Press/LaPresse)
La Polizia schierata (Foto/Gerard Carreon/Associated Press/LaPresse)
Un attivista con una grossa immagine raffigurante la testa del presidente statunitense Donald Trump durante la protesta (Foto/Gerard Carreon/Associated Press/LaPresse)
Attivisti si scontrano con la polizia in tenuta antisommossa mentre tentano di marciare verso il Philippine International Convention Center (Foto/Gerard Carreon/Associated Press/LaPresse)

Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia domenica a Manila, nelle Filippine, mentre tentavano di marciare verso la sede del 49° vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). I manifestanti hanno sfilato con caricature che prendevano in giro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esponendo striscioni con slogan quali “No agli accordi iniqui! Trump fuori!”.
I leader del Sud-Est asiatico hanno aperto domenica nella capitale filippina Manila il loro vertice annuale, che prevede tre giorni di colloqui.

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