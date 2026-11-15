Home > Esteri > Filippine, scontri tra manifestanti e polizia a margine del vertice ASEAN

Decine di manifestanti si sono scontrati con la polizia domenica a Manila, nelle Filippine, mentre tentavano di marciare verso la sede del 49° vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN). I manifestanti hanno sfilato con caricature che prendevano in giro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esponendo striscioni con slogan quali “No agli accordi iniqui! Trump fuori!”.

I leader del Sud-Est asiatico hanno aperto domenica nella capitale filippina Manila il loro vertice annuale, che prevede tre giorni di colloqui.