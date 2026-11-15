Filippine, il premier australiano Albanese gusta un panino in un fast food Jollibee

Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha visitato domenica a Manila, capitale delle Filippine, un ristorante Jollibee, la catena di fast food filippina che si prepara a entrare nel mercato australiano. Ad accoglierlo il CEO della società, Ernesto Tanmantiong, insieme al personale del locale, dove il premier ha assaggiato il celebre pollo fritto e un hamburger. Albanese ha definito Jollibee motivo di orgoglio per gli australiani di origine filippina, ricordando che oltre 400.000 cittadini hanno radici nelle Filippine. L’apertura di 35 ristoranti in Australia dovrebbe creare circa 900 posti di lavoro diretti. La visita si inserisce nella missione di Albanese a Manila per il vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN).