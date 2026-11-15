Cuba, migliaia alla Maratona dell’Avana: "in gara" anche la protesta contro l’embargo Usa

Migliaia di persone si sono radunate domenica, prima dell’alba, per la Marabana, la principale maratona internazionale di Cuba. Un’edizione speciale, la quarantesima, che ha visto quasi 3.000 partecipanti, tra cui 70 stranieri. Accanto alla competizione sportiva, anche la protesta contro l’embargo statunitense: diversi corridori, soprattutto non professionisti, hanno gareggiato con cartelli sulla schiena con la scritta “Cuba non è una minaccia, l’embargo sì“. La manifestazione prevedeva la maratona completa, lunga 42 chilometri, la mezza maratona e le gare da 10 e 5 chilometri. I percorsi hanno attraversato alcuni dei luoghi simbolo della capitale, dal lungomare al Palazzo del Campidoglio.