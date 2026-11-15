Cambogia, per Macron pranzo di Stato con il re Norodom Sihamoni

Il presidente francese Emmanuel Macron ha partecipato domenica a Phnom Penh a un pranzo di Stato con il re cambogiano Norodom Sihamoni. L’incontro si è svolto a margine del vertice biennale dell’Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF), ospitato nella capitale cambogiana fino a lunedì. All’organizzazione aderiscono 90 Stati e governi, tra membri effettivi, associati e osservatori. La Cambogia assumerà la presidenza dell’organizzazione, succedendo alla Francia, che l’ha guidata nel 2024 durante il precedente vertice.