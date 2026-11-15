Cambogia, Macron e la moglie Brigitte accolti dal re al Palazzo Reale

(LaPresse/Ap) Il re cambogiano Norodom Sihamoni ha accolto domenica il presidente francese Emmanuel Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, al Palazzo Reale di Phnom Penh. Il capo dell’Eliseo si trova in Cambogia per la riunione biennale dei territori francofoni. L’Organizzazione internazionale della Francofonia (OIF) organizza una tre giorni fino a lunedì nella capitale cambogiana. Si prevede che Macron terrà colloqui bilaterali e parteciperà al vertice dell’organizzazione, una confederazione informale di 90 Stati e governi membri, composta da 53 membri a pieno titolo, cinque membri associati e 32 osservatori. La Cambogia assumerà la presidenza del vertice al posto di Macron, che aveva ricoperto tale carica nel 2024, quando l’incontro si tenne in Francia. Prima di partire per la Malesia lunedì, Macron visiterà il celebre sito patrimonio mondiale dell’UNESCO di Angkor, vicino a Siem Reap, dove lui e il re Norodom Sihamoni celebreranno il completamento dei lavori di restauro del tempio di West Mebon, finanziati con il sostegno francese.