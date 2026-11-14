Zelensky, Mosca ha tolto il veto sull’eliminazione fisica del presidente ucraino

Il Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, nel corso di una riunione a porte chiuse, avrebbe deciso di revocare il divieto tacito di eliminare fisicamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i vertici dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine. Lo riferisce RBC-Ucraina citando la testata russa Mk. Secondo fonti russe, i vertici delle forze di sicurezza avrebbero chiesto di rinunciare ai precedenti accordi di non interferire con la leadership ucraina. Come motivo di tale decisione sono stati citati i continui attacchi con droni contro la regione di Leningrado, in particolare contro il porto di Ust-Luga.

Volodymyr Zelensky, Copenhagen, Danimarca, 10 novembre 2026 (Emil Helms/Ritzau Scanpix via AP)

Zelensky: “Gli Usa ci propongono di rinunciare al Donbass per entrare nella Nato”

Intanto, sul fronte dei negoziati per la pace, il leader di Kiev ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno chiesto, nel corso dei recenti colloqui, se l’Ucraina sarebbe disposta a ritirare le proprie forze militari dal Donbass in cambio dell’ammissione alla Nato. Kiev ha sempre sostenuto che non si ritirerà né cederà territori, ma Zelensky ha dichiarato che un pacchetto concreto, che combini l’adesione alla Nato, garanzie di sicurezza vincolanti e finanziamenti per la ricostruzione, verrebbe sottoposto direttamente all’opinione pubblica ucraina per essere valutato.

“Se la parte americana ce lo confermerà insieme ad altri colleghi della Nato, allora chiederò il parere della nostra società: accettiamo o non accettiamo? Non ho il diritto di non farlo a mia discrezione. Ma servono dettagli specifici, che ancora non esistono, e tutto questo è in fase di discussione”, ha detto Zelensky, sottolineando tuttavia che l’Ucraina non riconoscerà in nessun caso legalmente i territori ucraini occupati come parte della Russia.