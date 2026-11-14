Usa, FAA revoca blocco voli: alcuni aerei decollano da Houston

Ad Houston alcuni aerei sono decollati dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) ha comunicato che le partenze potevano riprendere in seguito alla revoca del blocco dei voli a livello nazionale causato da problemi di comunicazione. Venerdì pomeriggio la FAA aveva sospeso tutti i voli a livello nazionale, con oltre 3.000 cancellati e migliaia in forte ritardo. I funzionari hanno citato “circostanze straordinarie” causate da problemi di comunicazione presso i centri regionali di controllo del traffico aereo.