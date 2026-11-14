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sabato 14 novembre 2026

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Usa, FAA revoca blocco voli: alcuni aerei decollano da Houston

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Ad Houston alcuni aerei sono decollati dopo che la Federal Aviation Administration (FAA) ha comunicato che le partenze potevano riprendere in seguito alla revoca del blocco dei voli a livello nazionale causato da problemi di comunicazione. Venerdì pomeriggio la FAA aveva sospeso tutti i voli a livello nazionale, con oltre 3.000 cancellati e migliaia in forte ritardo. I funzionari hanno citato “circostanze straordinarie” causate da problemi di comunicazione presso i centri regionali di controllo del traffico aereo.