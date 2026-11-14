Ucraina, Zelensky: “Gli Usa ci propongono di rinunciare al Donbas per entrare nella Nato”

I negoziatori degli Stati Uniti hanno chiesto, nel corso dei recenti colloqui, se l’Ucraina sarebbe disposta a ritirare le proprie forze militari dal Donbas in cambio dell’ammissione alla Nato. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti venerdì. Lo riporta oggi il Kyiv Post. Zelensky ha affermato che i funzionari statunitensi hanno sollevato la questione per la prima volta durante l’ultimo ciclo di negoziati diplomatici. Kiev ha sempre sostenuto che non si ritirerà né cederà territori, ma Zelensky ha dichiarato che un pacchetto concreto che combini l’adesione alla Nato, garanzie di sicurezza vincolanti e finanziamenti per la ricostruzione verrebbe sottoposto direttamente all’opinione pubblica ucraina per essere valutato. “Se la parte americana ce lo confermerà insieme ad altri colleghi della Nato, allora chiederò il parere della nostra società: accettiamo o non accettiamo? Non ho il diritto di non farlo a mia discrezione. Ma servono dettagli specifici, che ancora non esistono, e tutto questo è in fase di discussione”, ha detto Zelensky, sottolineando tuttavia che l’Ucraina non riconoscerà in nessun caso legalmente i territori ucraini occupati come parte della Russia. “Se ci sarà una proposta del genere, io, in qualità di presidente, avvierò un dialogo aperto con la società e dirò: ‘Guardate, ecco a che punto siamo, ecco come tutti i partner si sono uniti, ed ecco come vedono il futuro’. Indubbiamente, senza alcun riconoscimento dei territori occupati come russi”, ha detto Zelensky.

Zelensky – riporta ancora il Kyiv Post – ha spiegato che Kiev e i suoi partner internazionali stanno negoziando un pacchetto di sicurezza completo che comprenda garanzie concrete da parte della Nato e dell’Ue, un esercito ucraino forte con livelli di truppe e armamenti garantiti, nonché il sostegno finanziario per un piano di ricostruzione postbellica con fonti di finanziamento chiaramente definite. Il presidente ucraino ha affermato che la piena adesione alla Nato ridurrebbe la probabilità di una nuova aggressione russa, fissando garanzie di sicurezza modellate sull’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico come minimo indispensabile per qualsiasi accordo. Zelensky ha osservato che alcuni partner hanno proposto accordi bilaterali di sicurezza sul modello degli impegni degli Usa nei confronti di Israele o degli accordi di difesa in essere con gli Stati arabi in Medioriente, che prevedono basi americane, dispiegamenti navali e aerei e sistemi di difesa aerea come le batterie Patriot che proteggono i Paesi ospitanti in caso di attacco. Pur riconoscendo che tali dispiegamenti rappresentano un potenziale modello per le garanzie di sicurezza, Zelensky ha espresso cautela riguardo alla loro affidabilità. Ha inoltre sottolineato che la clausola di difesa collettiva della Nato è stata invocata una sola volta nella storia, in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 contro gli Stati Uniti. Il leader di Kiev ha inoltre affermato che la questione dell’adesione dell’Ucraina alla Nato è tornata all’ordine del giorno diplomatico e ha detto che la Danimarca e altri Paesi nordici sostengono attivamente l’adesione dell’Ucraina all’Alleanza atlantica.

Zelensky: “Di Putin non ci si può fidare”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti ha riferito di avere avvertito i negoziatori Usa del fatto che non ci si può fidare del presidente russo Vladimir Putin, affermando che il leader del Cremlino sta sfruttando la mediazione diplomatica per complicare i negoziati e prolungare la guerra. Lo riporta il Kyiv Post. “Quando Putin parla dei confini statali, di certo non si riferisce a una riduzione del territorio russo, giusto? Pertanto, non c’è fiducia nel compagno del Cremlino”, ha detto Zelensky.

Le parole di Zelensky giungono dopo gli ultimi giorni di incontri diplomatici. Il 10 e l’11 novembre ad Abu Dhabi si è tenuto il secondo round di colloqui trilaterali Ucraina-Russia-Usa, mediati da Washington; successivamente gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati a Mosca dal presidente russo Vladimir Putin e poi hanno raggiunto Zelensky a Dublino, dove il leader di Kiev si trovava per incontrare gli alleati europei. Dopo i colloqui di Abu Dhabi sono stati annunciati progressi verso uno scambio di prigionieri su larga scala e gli Usa hanno anche annunciato progressi sulla futura partecipazione europea ai negoziati, ma nessuna svolta è giunta sui nodi centrali irrisolti, cioè su territori e garanzie di sicurezza.