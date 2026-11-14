Ucraina, la ‘Bild’ rivela: “Mosca vuole la Finlandia fuori dalla Nato”. Il Cremlino nega

Uscita della Finlandia dalla Nato, rinuncia di Kiev a entrare nell’Alleanza atlantica e cessione alla Russia dei territori ucraini occupati. Sarebbero queste le richieste che, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco ‘Bild‘, Mosca avrebbe avanzato per arrivare a un accordo di pace in Ucraina. La proposta sarebbe stata illustrata da rappresentanti russi in colloqui informali e presentata anche ai delegati europei ad Abu Dhabi, dove nei giorni scorsi si sono svolti i negoziati tra Mosca e Kiev mediati dagli Stati Uniti. Il Cremlino ha subito smentito. “Non è stata avanzata alcuna proposta affinché gli attuali membri della Nato lascino l’Alleanza”, “la questione non è stata oggetto di discussione”, ha tagliato corto Peskov, secondo quanto riportato dalla Tass.

A che cosa punterebbe la Russia secondo il quotidiano tedesco

‘Bild’ ha fornito una descrizione dettagliata delle presunte richieste di Mosca. Tra queste ci sarebbe anche la riorganizzazione della Moldavia in una repubblica federale, divisa in tre. In caso di adesione del Paese all’Ue, le regioni della Transnistria e della Gagauzia potrebbero chiedere l’indipendenza attraverso un referendum. In cambio la Russia sarebbe disposta a ritirare le armi nucleari dalla Bielorussia e le proprie truppe dalla Transnistria.

La richiesta di un’uscita di Helsinki dalla Nato dimostrerebbe l’ambizione di Mosca di ridimensionare la presenza dell’Alleanza nell’Europa orientale. La Finlandia è entrata nella Nato nel 2023, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, e condivide con la Russia un confine di oltre mille chilometri. Anche la Svezia, nel 2024, ha aderito all’Alleanza. Secondo la ricostruzione dell’emittente tedesca N-tv, non è chiaro quali delle proposte siano effettivamente sostenute dal presidente russo Vladimir Putin. I negoziatori statunitensi e russi hanno alzato la posta inserendo nell’agenda delle discussioni anche questioni più ampie relative agli assetti di sicurezza europei, definiti alla fine della Guerra fredda. Questo cambiamento, da tempo voluto da Mosca, ha suscitato preoccupazione tra i leader europei e sollevato interrogativi sul futuro ruolo della Nato.

“La Russia vuole discutere dell’architettura della sicurezza europea. Noi non abbiamo bisogno di discuterne. Un’architettura esiste già”, ha rimarcato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. I Paesi europei stanno cercando di non rimanere esclusi dalle trattative sulla fine della guerra in Ucraina. Ieri i leader hanno concordato che il team europeo che parteciperà ai negoziati sarà formato dalle istituzioni dell’Unione europea e dal gruppo ‘E5’ della Coalizione dei volenterosi, di cui fa parte anche l’Italia.

Le difficoltà della difesa ucraina

Intanto proseguono i combattimenti sul campo. L’Ucraina ha lanciato quasi 1.200 droni contro obiettivi russi. Si è trattato di uno dei più imponenti attacchi aerei dall’inizio dell’invasione su larga scala da parte di Mosca, avvenuta quasi cinque anni fa. Kiev sta cercando di dimostrare così di essere in grado di tenere testa a Mosca, smentendo la tesi della Russia secondo cui una sua sconfitta è inevitabile. La difesa ucraina sta però scontando i limiti di velocità imposti ai droni tramite il sistema Starshield, la versione a uso militare di Starlink. Zelensky ha lamentato che i limiti di velocità sono ancora in vigore lungo l’intera linea del fronte. Ciò rende impossibile per Kiev intercettare i droni di fabbricazione iraniana ‘Shahed’ utilizzati da Mosca. Il leader ucraino ha quindi chiesto chiarimenti al dipartimento di Stato americano, al Pentagono e a SpaceX di Elon Musk. Ieri nella zona sud di Mosca un’auto è esplosa e, secondo i media russi, l’incidente ha coinvolto Sergei Zavorotny, ex addetto stampa dell’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov, che sarebbe rimasto ferito. Azarov, considerato vicino alle posizioni del Cremlino, è stato premier dell’Ucraina dal 2010 al 2014, sotto la presidenza di Viktor Yanukovich.