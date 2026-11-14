Ucraina, i leader scelgono il formato E5-Ue per i negoziati: nel team anche l’Italia

I Paesi E5 e le istituzioni europee. È ricaduta su questa formazione – Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Polonia, insieme alla Commissione Ue e al Consiglio – la scelta dei capi di Stato e di governo Ue per i negoziati sull’Ucraina. Lo schema riprende quello già sperimentato ad Abu Dhabi: Paesi E4 con Ue e Nato, con l’aggiunta di Varsavia. Il “team europeo”, come lo definisce il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, “continuerà ad agire in stretto coordinamento, dando prova di unità”, mantenendo fermi “i nostri principi e le nostre posizioni, che restano ben noti”. È necessario “parlare con una voce sola”, ha ribadito, “in tutte le discussioni che plasmano il futuro dell’Ucraina e la sicurezza del nostro continente”. In breve, si tratta di un lavoro di squadra. La decisione sul ‘chi’ arriva al termine di un vertice informale, nel quale il tema era stato inserito all’ordine del giorno dopo la lettera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Dublino, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, si è arrivati a un risultato che “va nella direzione indicata” dalla premier, ovvero “superare la frammentazione delle iniziative e delle interlocuzioni”. Ora, avvertono le stesse fonti, si apre una seconda fase, dedicata al confronto sui contenuti. Sarà quindi necessario “definire il mandato politico e negoziale con cui l’Europa parteciperà al prossimo round di colloqui con Ucraina, Stati Uniti e Russia”. L’obiettivo finale resta un “accordo capace di assicurare all’Ucraina una pace giusta, duratura e fondata su solide garanzie di sicurezza”. Resta invece isolata l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, che in mattinata aveva rivendicato il proprio ruolo. “Disponiamo di istituzioni consolidate, pertanto non possiamo limitarci a inviare una persona priva di un ruolo istituzionale, come invece fanno gli americani”, aveva detto senza mezzi termini, ricordando che “tutti gli Stati membri hanno concordato che sono io a rappresentare l’Europa in materia di politica estera e di sicurezza”. Una risposta, e una chiusura, sembra arrivare dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: “Credo sia importante essere molto chiari: siamo noi a decidere chi ci rappresenta ed è esattamente ciò che abbiamo fatto”, ha detto, rimarcando che “abbiamo preso la nostra decisione”.

Diversi gli elementi che hanno spinto ad accelerare i tempi, a partire dai risultati ottenuti dagli inviati speciali di Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff, al loro ritorno da Mosca. A rendere ancora più urgente il processo è il calendario diplomatico delle prossime settimane, con il vertice Apec, in programma a Shenzhen la prossima settimana e il possibile incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin, oltra alla riunione dei Volenterosi a Berlino. Dal canto suo, il Cremlino ha fatto sapere di non avere ancora deciso sulla partecipazione dell’Europa riservandosi di prendere una decisione concreta quando la Russia comprenderà “la disponibilità dell’Ue a facilitare il processo di pace”.A margine della riunione della Comunità politica europea di giovedì, si è consumato anche un breve scambio di battute tra Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “È da tanto tempo che non ti vedo”, ha detto la premier prima di abbracciarlo. Il leader ucraino ha risposto: “Sei tu che non volevi”, con Meloni che ha replicato sorridendo: “Nooo”. Il colloquio tra i due è stato reso pubblico nel video diffuso sui social dal presidente ucraino. Fonti italiane hanno ridimensionato l’episodio, definendolo una battuta e ricordando i numerosi incontri tra i due leader nell’ultimo anno, tra cui il bilaterale a Roma e quelli a margine del summit Nato e del Consiglio europeo a Bruxelles.