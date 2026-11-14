Francia, nuova giornata di proteste: attese oltre 100mila persone

Nuova giornata di proteste oggi in Francia. Secondo fonti di polizia, citate da FranceInfo, alle manifestazioni di oggi sono attesi fra i 70mila e i 120mila manifestanti in tutto il Paese escludendo Parigi, mentre nella capitale sarebbero attesi fra 30mila e 60mila manifestanti. L’appello a manifestare in tutto il Paese contro il carovita è stato lanciato dal coordinamento dei gilet gialli e dalle organizzazioni di giovani, ma in strada si ritroveranno cortei per rivendicazioni diverse. I giovani protestano anche per migliori condizioni di studio e per il clima, c’è chi protesta contro la repressione e per opporsi alla proposta di legge che introdurrebbe la presunzione di uso legittimo delle armi da parte delle forze dell’ordine. Per la giornata sono stati mobilitati circa 70mila agenti fra polizia e gendarmi.