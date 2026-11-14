Francia, attacco hacker a filiale La Poste: rubati dati di 22 milioni di persone

Un attacco informatico di portata eccezionale ha colpito l’ecosistema digitale di La Poste, il principale operatore postale della Francia. La notizia è stata riportata dal sito specializzato Cyberattaque.org e confermata anche da La Poste ad Afp. Cyberattaque.org ha riferito che sono stati rubati i dati di 22 milioni di persone presso Maileva, un marchio di Docaposte, filiale del gruppo La Poste. Si tratta di una delle più gravi fughe di dati mai verificatesi in Francia. Sono stati sottratti nomi, cognomi e indirizzi postali e, secondo il sito di notizie specializzato, sono coinvolte anche diverse migliaia di aziende clienti, in particolare nei settori dell’edilizia popolare, della sanità e dei servizi pubblici.