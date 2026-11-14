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sabato 14 novembre 2026

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Emmanuel e Brigitte Macron arrivano in Cambogia, grande accoglienza all'aeroporto di Phnom Penh

LaPresse
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Il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte Macron sono arrivati a Phnom Penh, capitale della Cambogia. Il leader transalpino è impegnato in una visita di Stato di tre giorni, dal 14 al 16 novembre, durante la quale parteciperà all’incontro biennale dei territori francofoni. Il viaggio nel Paese asiatico arriva in un periodo piuttosto difficile per Macron e per la Francia, dove oltre 600.000 persone sono scese in piazza all’inizio di questo mese per chiedere salari più alti e sostenere il movimento di protesta studentesco.