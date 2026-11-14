Aerei fermi negli Usa, revocato il blocco dopo quattro ore di stop: “Circostanze straordinarie”

La Federal Aviation Administration (FAA) degli Usa ha annunciato la ripresa dei voli dopo la revoca del blocco a terra nazionale imposto a causa di problemi di comunicazione. La FAA aveva sospeso tutti i voli a livello nazionale venerdì pomeriggio, causando la deviazione di centinaia di voli. Le autorità hanno citato “circostanze straordinarie” dovute a problemi di comunicazione presso i centri regionali di controllo del traffico aereo. Il Segretario alla Sicurezza Interna, Markwayne Mullin, ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca che l’introduzione di nuove tecnologie in un vecchio sistema di controllo del traffico aereo ne aveva causato il sovraccarico. Il blocco a terra nazionale è stato il primo dal gennaio 2023, quando un sistema informatico chiave della FAA subì un malfunzionamento, e il secondo dopo gli attentati dell’11 settembre. Mullin afferma che non vi sono prove di attività illecite, escludendo quindi un attacco hacker. Il blocco ha interessato migliaia di voli.

Il Segretario alla Sicurezza Interna esorta il Congresso a modernizzare i sistemi

Venerdì sera, il Segretario alla Sicurezza Interna degli Stati Uniti (DHS), Markwayne Mullin, insieme al Segretario ai Trasporti (DOT), Sean Duffy, ha tenuto un briefing con la stampa presso la Casa Bianca in seguito al blocco a livello nazionale di tutti i voli, causato da un’interruzione temporanea delle telecomunicazioni. “Non smetterò mai di ripeterlo: i vostri cari sono al sicuro. Stiamo lavorando per risolvere il problema e contiamo di ripristinare la normale operatività al più presto”, ha dichiarato il Segretario Mullin. “Non abbiamo riscontrato alcun elemento che faccia pensare a un attacco informatico o a un’azione ostile. Si tratta di un rischio per la sicurezza nazionale, poiché il nostro sistema di controllo del traffico aereo è obsoleto e non è mai stato una priorità per il Congresso. Ecco cosa succede quando il Congresso continua a rimandare i problemi”. Nel corso della conferenza stampa, i Segretari Mullin e Duffy hanno sottolineato quanto sia fondamentale, per la sicurezza nazionale, aggiornare e modernizzare il sistema di controllo del traffico aereo statunitense, esortando il Congresso a intervenire.

“È proprio questo – ha aggiunto Mullin – lo scopo del Dipartimento per la Sicurezza Interna (Department of Homeland Security). È per questo che siamo stati istituiti: per garantire la continuità dell’azione di governo, riunendo tutte le risorse necessarie in un’emergenza come questa… Si tratta di un’emergenza nazionale. Abbiamo mobilitato tutte le nostre risorse: dal DOW alla CISA, passando per tutti i nostri centri operativi (NOC) e le altre componenti che fanno capo al Dipartimento. Anche la NSA sta collaborando con noi”. “Si tratta -ha proseguito – di un rischio per la sicurezza nazionale… Il Presidente ha dichiarato un’emergenza nazionale e ora è necessario che il Congresso intervenga e stanzi i fondi. È di vitale importanza realizzare questo sistema. Il Presidente lo ha affermato, così come il Segretario Duffy in più occasioni: il nostro sistema di controllo del traffico aereo è obsoleto e, per il Congresso, non ha rappresentato una priorità”. “Nessuno – ha comunque precisato Mullin – si è trovato in pericolo, grazie alle procedure che avevamo predisposto. Quando il sistema è andato in tilt, abbiamo reagito esattamente come eravamo stati addestrati a fare e tutti hanno collaborato. Il presidente Trump ha subito convocato i responsabili nel suo ufficio; eravamo in costante comunicazione. Il segretario Duffy e la FAA hanno adottato tempestivamente le misure già previste per garantire la sicurezza di tutti… È questo che fa il presidente Trump: nomina dei leader e permette loro di esercitare la propria leadership”.