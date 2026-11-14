Aerei bloccati negli Usa, oltre 15mila voli cancellati: le prime ipotesi sulle cause dello stop

Negli Usa migliaia di passeggeri stanno trascorrendo una notte incerta, dormendo sui pavimenti degli aeroporti o bloccati in code estenuanti nelle prime ore di sabato. Venerdì, secondo la Cnn, sono stati oltre 15mila i voli negli Stati Uniti che hanno subito ritardi o cancellazioni, e si prevede che circa 3.000 voli subiranno la stessa sorte nella giornata di sabato.

Il blocco dei voli negli Usa a livello nazionale è durato oltre 4 ore. I funzionari dell’amministrazione Trump affermano che le nuove tecnologie integrate nel sistema di controllo del traffico aereo nazionale abbiano sovraccaricato le apparecchiature obsolete, causando interruzioni intermittenti delle comunicazioni e lacune nei dati radar. Da quando il blocco è stato revocato, è partito un numero limitato di voli nazionali, ma gli effetti potrebbero farsi sentire ancora per giorni. Le autorità ritengono che il sistema dovrebbe tornare a funzionare normalmente in tempo per gestire il picco di viaggi del Giorno del Ringraziamento. Il blocco a livello nazionale è stato il primo dal gennaio 2023, quando un altro sistema informatico chiave della FAA, incaricato di inviare avvisi ai piloti, aveva subito un malfunzionamento, e il secondo dagli attacchi dell’11 settembre 2001.

Migliaia i passeggeri rimasti a terra. Fra loro anche le squadre sportive che avrebbero dovuto giocare questo fine settimana, che hanno talvolta modificato gli orari di inizio delle partite, mentre i giocatori provavano a trovare vie alternative per arrivare ai match. La squadra di football dell’Università di Auburn ha deciso di raggiungere la Mississippi State in autobus e l’orario di inizio della partita di sabato è stato posticipato da mezzogiorno (ora della costa orientale) alle 16:15. Tra le altre università colpite dal blocco figurano Baylor, Washington, Kansas State, Minnesota e la n. 19 Ole Miss, che non aveva in programma di volare fino a sabato mattina per la partita contro l’Oklahoma. Il segretario Usa ai Trasporti, Sean Duffy, ha incoraggiato le squadre di football americano della NCAA a contattare la FAA affinché l’agenzia possa dare priorità ai voli per le partite di sabato.

La Cbs: “Problema con l’aggiornamento alla rete di comunicazione”

“Un aggiornamento alla rete di comunicazione privata che collega il sistema di controllo del traffico aereo americano ha causato un riavvio del sistema, provocando un crash e un blackout delle comunicazioni”. È quanto Cbs News riferisce di avere saputo da diverse fonti, in relazione al blocco che ha portato allo stop dei voli negli Stati Uniti. Cbs News spiega che il sistema è gestito da L3Harris, che al momento non ha risposto alla richiesta di commento dell’emittente. Il segretario Usa alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha dichiarato nel briefing di venerdì che le nuove patch di sicurezza introdotte nel vecchio sistema sembrano aver “sovraccaricato” i suoi router.

Trump pressa Congresso, approvare 30 mld per modernizzare traffico aereo

Il presidente Usa, Donald Trump, esorta il Congresso ad approvare al più presto una legge per modernizzare il controllo del traffico aereo, le torri di controllo aeroportuali, i terminal e altre infrastrutture fondamentali. Secondo quanto riporta la Cnn, che cita una fonte informata, nella serata americana Trump ha avuto una telefonata con il senatore repubblicano Eric Schmitt, che ha chiamato il presidente prima di un briefing della Casa Bianca. Schmitt, membro della Commissione per il Commercio, la Scienza e i Trasporti, ha presentato a settembre il ‘Modern Skies Act’, che stanzierebbe 30 miliardi di dollari di finanziamenti federali aggiuntivi per aggiornare le infrastrutture nazionali del settore. La Cnn, sempre citando la fonte, riporta che l’amministrazione Trump nella mattinata di venerdì, poche ore prima del blocco dei voli a livello nazionale, ha inviato una lettera al Congresso chiedendo i 30 miliardi di dollari di finanziamenti aggiuntivi. La lettera, firmata dal direttore dell’Ufficio di gestione e bilancio, Russ Vought, e dal segretario ai Trasporti Sean Duffy, è stata inviata ai vertici della Commissione per gli stanziamenti del Senato.

La Federal Aviation Administration (FAA) ha già sostituito migliaia di vecchi cavi in rame con linee in fibra ottica e ha aggiornato centinaia di sistemi radio nell’ambito della revisione avviata lo scorso anno, dopo che il Congresso ha approvato un finanziamento di 12,5 miliardi di dollari. Il segretario Usa ai Trasporti Sean Duffy e la Casa Bianca stanno sollecitando ulteriori 30 miliardi di dollari per completare i lavori. Duffy ha accusato il Congresso di non aver approvato ulteriori finanziamenti per le nuove tecnologie, minimizzando al contempo il fatto che il tentativo di implementare nuove soluzioni abbia sovraccaricato il sistema e ha suggerito che potrebbero verificarsi ulteriori interruzioni. “Non pensavamo che avremmo avuto questo tipo di interruzione. E invece è successo”, ha detto, “siamo riusciti a capire cosa sia andato storto, quindi abbiamo riavviato il sistema e siamo ripartiti, ma ce ne saranno altre simili”.

Duffy ha affermato che i problemi non erano collegati al nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale che la FAA sta implementando per aiutare a prevedere i problemi in volo: “si tratta esclusivamente di vecchie apparecchiature obsolete. Tutte le nuove apparecchiature che sono state installate non hanno subito interruzioni”, ha detto. Il problema verificatosi ieri sembrava simile a un’interruzione delle comunicazioni del controllo del traffico aereo regionale avvenuta a settembre, che aveva causato disagi a centinaia di voli in tutto il Nord-Est degli Usa, ma quell’interruzione venne collegata a una squadra di operai edili che aveva tagliato una linea in fibra ottica. Le apparecchiature obsolete sono state invece ritenute responsabili delle brevi interruzioni dei radar che lo scorso anno causarono disagi all’aeroporto di Newark. Un esperto di sicurezza Steve Arroyo, ex pilota di United Airlines, ha affermato che la differenza questa volta è che l’incidente si è verificato su scala nazionale, impedendo ai controllori di comunicare in modo affidabile con i piloti: “Se non si dispone di tale capacità, sia perché i vecchi cavi in uso sono semplicemente logori o per qualsiasi altra ragione, è necessario fermare gli aerei a terra ed evitare di farli decollare, dove si correrebbe il rischio di non riuscire a comunicare con loro”, ha detto.