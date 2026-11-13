Zelensky, la frecciata a Meloni al vertice di Dublino – Il video

Frecciata di Volodymir Zelensky a Giorgia Meloni durante l’incontro tra i due leader a margine del vertice di Dublino. “È da tanto tempo che non ti vedo”, ha detto la premier giovedì sera, poco prima di abbracciare il presidente ucraino, incontrato in occasione del vertice della Comunità politica europea. La risposta di Zelensky però non è stata proprio quella che ci si aspetta in occasioni del genere: “Sei tu che non volevi”, ha affermato il leader ucraino con la presidente del Consiglio italiana che a quel punto ha replicato, sorridendo, con un “nooo”.

Lo scambio di battute è stato reso pubblico nel video postato sui social dallo stesso presidente ucraino. La ‘frecciata’ apre la clip che complessivamente dura meno di venti secondi. Nel messaggio Zelensky ha poi spiegato che “come sempre” quello andato in scena a Dublino è stato “un buon incontro con la presidente del Consiglio” e ha quindi ringraziato “Giorgia e tutta l’Italia per il loro continuo sostegno e appoggio all’Ucraina”.