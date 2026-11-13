Ucraina, Vladimir Putin riceve gli inviati speciali Usa Steve Witkoff e Jared Kushner: le immagini dei negoziati

Dopo i colloqui trilaterali negli Emirati Arabi Uniti fra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti, la delegazione americana composta da Steve Witkoff e Jared Kushner è andata a Mosca per incontrare di persona Vladimir Putin, per poi incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino, a margine dei lavori della Comunità politica europea e del vertice informale Ue. Ecco alcuni degli scatti più significativi dell’incontro al Cremlino.