Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 13 novembre 2026

Ultima ora

Ucraina, Vladimir Putin riceve gli inviati speciali Usa Steve Witkoff e Jared Kushner: le immagini dei negoziati

Ucraina, Vladimir Putin riceve gli inviati speciali Usa Steve Witkoff e Jared Kushner: le immagini dei negoziati
Il presidente russo Vladimir Putin (a sinistra) saluta Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump (a destra), e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff (al centro), durante il loro incontro presso il Palazzo del Senato del Cremlino, a Mosca (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover
,

Il presidente russo Vladimir Putin (secondo da destra) parla con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff (secondo da sinistra) e con Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (terzo da sinistra); presenti all'incontro, seduti nelle vicinanze, vi sono anche Yuri Ushakov, consigliere del presidente russo per la politica estera (alle spalle di Putin), e Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti e rappresentante speciale del presidente per gli investimenti e la cooperazione economica con l'estero (a destra). L'incontro si è tenuto presso il Palazzo del Senato del Cremlino, a Mosca. (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, a destra, stringe la mano al presidente russo Vladimir Putin durante il loro incontro al Palazzo del Senato del Cremlino, a Mosca (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, ripreso di spalle, ascolta il presidente russo Vladimir Putin (a destra) e il consigliere presidenziale russo per la politica estera Jurij Ušakov (a sinistra), durante un incontro al Palazzo del Senato del Cremlino, a Mosca (Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
Il presidente russo Vladimir Putin, quarto da destra, parla con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, secondo da sinistra, e con Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump – che si trova dietro Witkoff – presso il Palazzo del Senato del Cremlino, a Mosca (Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
Il presidente russo Vladimir Putin (a destra) parla con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e con Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump; accanto a loro siedono Kirill Dmitriev — amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti e rappresentante speciale del presidente per gli investimenti e la cooperazione economica con l'estero (a sinistra) — e Jurij Ušakov, consigliere del presidente russo per la politica estera. L'incontro si è tenuto presso il Palazzo del Senato del Cremlino, a Mosca. (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
Jurij Ušakov, consigliere del Presidente russo per la politica estera; Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti; Jared Kushner, genero del Presidente statunitense Donald Trump; Vladimir Medinskij, assistente del Presidente russo; e Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) e rappresentante speciale del Presidente per gli investimenti e la cooperazione economica con l'estero, in attesa di un incontro con il Presidente russo Vladimir Putin presso il Palazzo del Senato al Cremlino, a Mosca (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
Il presidente russo Vladimir Putin (a destra) parla durante un incontro con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff (a destra, di spalle) e Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump (a sinistra, di spalle). Accanto a loro siedono Yuri Ushakov, consigliere presidenziale russo per la politica estera (al centro, sullo sfondo), e Kirill Dmitriev, amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti e rappresentante speciale del Presidente per gli investimenti e la cooperazione economica con l'estero (a sinistra). L'incontro si è tenuto ofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
Il presidente russo Vladimir Putin, quarto da destra, parla con l'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, secondo da sinistra, e con Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump – che si trova dietro Witkoff – presso il Palazzo del Senato del Cremlino, a Mosca (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff, ripreso di spalle, ascolta il presidente russo Vladimir Putin (a destra) e il consigliere presidenziale russo per la politica estera Jurij Ušakov (a sinistra), durante un incontro al Palazzo del Senato del Cremlino, a Mosca (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)

Dopo i colloqui trilaterali negli Emirati Arabi Uniti fra Russia e Ucraina mediati dagli Stati Uniti, la delegazione americana composta da Steve Witkoff e Jared Kushner è andata a Mosca per incontrare di persona Vladimir Putin, per poi incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino, a margine dei lavori della Comunità politica europea e del vertice informale Ue. Ecco alcuni degli scatti più significativi dell’incontro al Cremlino.

© Riproduzione Riservata