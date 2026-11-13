Ucraina, la Russia colpisce una centrale DTEK: le foto dei lavori di ripristino

Per quanto i tentativi diplomatici di fermare la guerra in Ucraina continuino, sul campo non si fermano i raid russi. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre, i soldati di Mosca hanno lanciato un massiccio attacco aereo contro le infrastrutture energetiche di Kiev, colpendo gravemente gli impianti del principale operatore energetico nazionale DTEK. Nelle foto vi mostriamo il procedere dei lavori di ripristino di una delle strutture, che stanno coinvolgendo numerosi operai costretti innanzitutto a rimuovere le macerie da un capannone di produzione.