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venerdì 13 novembre 2026

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Ucraina, la Russia colpisce una centrale DTEK: le foto dei lavori di ripristino

Ucraina, la Russia colpisce una centrale DTEK: le foto dei lavori di ripristino
Operai del settore energetico rimuovono le macerie da un capannone di produzione, distrutto in un attacco aereo russo, presso una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
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Operai del settore energetico rimuovono le macerie da un capannone di produzione, distrutto in un attacco aereo russo, presso una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Un addetto ai lavori nel settore energetico utilizza un utensile elettrico per smantellare apparecchiature danneggiate all'interno di un capannone di produzione, distrutto in un attacco aereo russo presso una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Un capannone di produzione appare distrutto in seguito a un attacco aereo russo contro una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Operai del settore energetico rimuovono le macerie da un capannone di produzione, distrutto in un attacco aereo russo, presso una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Operai del settore energetico rimuovono le macerie da un capannone di produzione, distrutto in un attacco aereo russo, presso una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Operai del settore energetico rimuovono le macerie da un capannone di produzione, distrutto in un attacco aereo russo, presso una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Operai del settore energetico rimuovono le macerie da un capannone di produzione, distrutto in un attacco aereo russo, presso una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Un cane siede sul pavimento mentre gli addetti all'impianto cercano riparo in un rifugio durante un allarme aereo, presso una centrale elettrica della DTEK danneggiata da un attacco russo in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
Operai del settore energetico rimuovono le macerie da un capannone di produzione, distrutto in un attacco aereo russo, presso una centrale elettrica della DTEK in Ucraina (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Per quanto i tentativi diplomatici di fermare la guerra in Ucraina continuino, sul campo non si fermano i raid russi. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre, i soldati di Mosca hanno lanciato un massiccio attacco aereo contro le infrastrutture energetiche di Kiev, colpendo gravemente gli impianti del principale operatore energetico nazionale DTEK. Nelle foto vi mostriamo il procedere dei lavori di ripristino di una delle strutture, che stanno coinvolgendo numerosi operai costretti innanzitutto a rimuovere le macerie da un capannone di produzione.

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