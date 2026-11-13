Ucraina, Kushner sui negoziati: “Progressi significativi per porre fine alla terribile guerra” – La diretta

Nei negoziati degli ultimi giorni sulla guerra in Ucraina sono stati compiuti “progressi significativi”. È quanto afferma uno dei negoziatori Usa, Jared Kushner, genero del presidente Usa Donald Trump. “Oggi si sono conclusi tre giorni di intense attività diplomatiche volte a porre fine alla terribile guerra tra Russia e Ucraina”, ha scritto in un post su X pubblicato qualche ora fa. A seguito di approfonditi negoziati trilaterali con le delegazioni russa e ucraina ad Abu Dhabi, ci siamo recati a Mosca per colloqui diretti con il presidente Putin, poi a Dublino per incontrare il presidente Zelensky. Abbiamo concluso la giornata consultandoci con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Ucraina, Germania, Italia, Unione Europea, Francia, Irlanda e Polonia”, ha sintetizzato, aggiungendo che “è stato necessario un enorme impegno per riavviare i negoziati diretti dopo molti mesi” ma che “abbiamo compiuto progressi significativi nella comprensione delle preoccupazioni di entrambe le parti, nell’individuazione di possibili soluzioni e nella definizione di un percorso da seguire”. L’inviato Usa ha aggiunto che “prevediamo di annunciare a breve” il calendario dei prossimi negoziati e “ulteriori dettagli”. “Entrambe le parti hanno ora concordato di ampliare il prossimo ciclo di negoziati per includere i nostri partner europei. Ciò ci consentirà di affrontare, oltre alle questioni territoriali tra Ucraina e Russia, anche gli accordi più ampi in materia di sicurezza europea nel post guerra. Una fine duratura dei combattimenti richiede garanzie di sicurezza credibili, meccanismi di risoluzione dei conflitti e impegni reciproci di allentamento delle tensioni che riducano il rischio di futuri conflitti”, ha sottolineato ancora.

Today concluded three days of intense diplomacy aimed at ending the horrible war between Russia and Ukraine. Following detailed trilateral negotiations with the Russian and Ukrainian delegations in Abu Dhabi, we traveled to Moscow for direct discussions with President Putin, then to Dublin to meet with President Zelenskyy. We concluded the day consulting with National Security Advisors from Ukraine, Germany, Italy, EU, France, Ireland, and Poland. A tremendous amount of work has gone into restarting direct negotiations after many months. We have made meaningful progress in understanding both sides’ concerns, identifying possible solutions, and establishing a path forward. Both sides have now agreed to expand the next round of negotiations to include our European partners. This will allow us to address the broader postwar European security arrangements alongside the territorial issues between Ukraine and Russia. A lasting end to the fighting requires credible security guarantees, deconfliction mechanisms, and reciprocal de-escalation commitments that reduce the risk of future conflict. We agreed with President Zelenskyy to remain in close contact with him and his team, and reaffirmed that no broader European security arrangements will be finalized without addressing Ukraine’s security concerns. We will begin discussing these interconnected issues in parallel, with the understanding that, apart from humanitarian measures, nothing will be finalized until a comprehensive agreement is reached. We are also working toward what would be the largest prisoner exchange of the war, potentially reuniting thousands of people with their families. Many people’s lives have been devastated by this war and we hope both sides will demonstrate the good will and seriousness necessary to complete this important step. We expect to announce the negotiating tracks, schedule, and additional details shortly. President Trump is determined to end this horrible war. Significant differences remain, but we are encouraged by the progress made. We will undertake whatever hard diplomatic work is necessary to find a breakthrough that ends the fighting and creates the foundation for lasting peace, a sovereign, secure, and prosperous Ukraine, and a more stable Europe. — Jared Kushner (@jaredkushner) November 13, 2026