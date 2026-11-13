Ucraina, Kushner sui negoziati: “Progressi significativi per porre fine alla terribile guerra” – La diretta

Nei negoziati degli ultimi giorni sulla guerra in Ucraina sono stati compiuti “progressi significativi”. È quanto afferma uno dei negoziatori Usa, Jared Kushner, genero del presidente Usa Donald Trump. “Oggi si sono conclusi tre giorni di intense attività diplomatiche volte a porre fine alla terribile guerra tra Russia e Ucraina”, ha scritto in un post su X pubblicato qualche ora fa. A seguito di approfonditi negoziati trilaterali con le delegazioni russa e ucraina ad Abu Dhabi, ci siamo recati a Mosca per colloqui diretti con il presidente Putin, poi a Dublino per incontrare il presidente Zelensky. Abbiamo concluso la giornata consultandoci con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Ucraina, Germania, Italia, Unione Europea, Francia, Irlanda e Polonia”, ha sintetizzato, aggiungendo che “è stato necessario un enorme impegno per riavviare i negoziati diretti dopo molti mesi” ma che “abbiamo compiuto progressi significativi nella comprensione delle preoccupazioni di entrambe le parti, nell’individuazione di possibili soluzioni e nella definizione di un percorso da seguire”. L’inviato Usa ha aggiunto che “prevediamo di annunciare a breve” il calendario dei prossimi negoziati e “ulteriori dettagli”. “Entrambe le parti hanno ora concordato di ampliare il prossimo ciclo di negoziati per includere i nostri partner europei. Ciò ci consentirà di affrontare, oltre alle questioni territoriali tra Ucraina e Russia, anche gli accordi più ampi in materia di sicurezza europea nel post guerra. Una fine duratura dei combattimenti richiede garanzie di sicurezza credibili, meccanismi di risoluzione dei conflitti e impegni reciproci di allentamento delle tensioni che riducano il rischio di futuri conflitti”, ha sottolineato ancora.
Today concluded three days of intense diplomacy aimed at ending the horrible war between Russia and Ukraine. Following detailed trilateral negotiations with the Russian and Ukrainian delegations in Abu Dhabi, we traveled to Moscow for direct discussions with President Putin, then to Dublin to meet with President Zelenskyy. We concluded the day consulting with National Security Advisors from Ukraine, Germany, Italy, EU, France, Ireland, and Poland. A tremendous amount of work has gone into restarting direct negotiations after many months. We have made meaningful progress in understanding both sides’ concerns, identifying possible solutions, and establishing a path forward. Both sides have now agreed to expand the next round of negotiations to include our European partners. This will allow us to address the broader postwar European security arrangements alongside the territorial issues between Ukraine and Russia. A lasting end to the fighting requires credible security guarantees, deconfliction mechanisms, and reciprocal de-escalation commitments that reduce the risk of future conflict. We agreed with President Zelenskyy to remain in close contact with him and his team, and reaffirmed that no broader European security arrangements will be finalized without addressing Ukraine’s security concerns. We will begin discussing these interconnected issues in parallel, with the understanding that, apart from humanitarian measures, nothing will be finalized until a comprehensive agreement is reached. We are also working toward what would be the largest prisoner exchange of the war, potentially reuniting thousands of people with their families. Many people’s lives have been devastated by this war and we hope both sides will demonstrate the good will and seriousness necessary to complete this important step. We expect to announce the negotiating tracks, schedule, and additional details shortly. President Trump is determined to end this horrible war. Significant differences remain, but we are encouraged by the progress made. We will undertake whatever hard diplomatic work is necessary to find a breakthrough that ends the fighting and creates the foundation for lasting peace, a sovereign, secure, and prosperous Ukraine, and a more stable Europe.— Jared Kushner (@jaredkushner) November 13, 2026
Punti chiave
- Esplode auto a Mosca, ferito collaboratore ex premier ucraino Azarov
- Salvini: "Diplomazia prenda il sopravvento su strumenti militari"
- Estonia: "Costa e Kallas rappresentino Ue"
- Presidenza Irlanda: "Inviato Ue? Decidere entro due settimane"
- Ue, oggi a Dublino riunione informale dei leader: focus su AI e Ucraina
- Attacco con droni a Rivne, sei feriti tra i quali due bambini
- Kushner: "Trump determinato a porre fine a questa guerra"
- Kushner: "Progressi significativi, europei in prossimo ciclo negoziati"
Un’auto è esplosa nella zona sud di Mosca e il Comitato investigativo russo ha avviato un’indagine. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. Secondo quanto riferisce la Tass, l’esplosione è avvenuta a Kirovogradskaya Street e l’incidente ha coinvolto Sergei Zavorotny, ex addetto stampa dell’ex primo ministro ucraino Mykola Azarov. Zavorotny sarebbe rimasto ferito. Azarov, che è stato premier dell’Ucraina dal 2010 al 2014, sotto la presidenza di Viktor Yanukovich, ha detto alla Tass che sta provando a indagare sulle circostanze del fatto che ha coinvolto il suo ex addetto stampa: “Non so ancora nulla, a parte quello che sapete voi: che l’auto è esplosa da qualche parte nella zona di Chertanovo. È vivo e probabilmente si trova in ospedale”, ha detto Azarov.
“Conto che la fine del 2026 e l’inizio del 2027, portino la diplomazia ad accelerare i processi di pace sia in Ucraina che in Iran, perché oltre che a salvare vite” questi conflitti hanno “un impatto economico impressionante e insostenibile a lungo termine. Il caro materiali vuol dire aumento dei bitume, del catrame, della plastica, dell’acciaio, del ferro, del cemento e in sala lo sanno: cantieri che erano stati appaltati a 100, oggi sono arrivati a un costo di 160, se non di 200. Lo Stato ci sta mettendo tutto quello che può riuscire a metterci in un momento come questo, però puntiamo tutti sul fatto che gli strumenti della diplomazia prendano il sopravvento rispetto agli strumenti militari, perché sarebbe il grande regalo che questo Natale possa portare alla nostra economia e soprattutto ai nostri figli”. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, nel corso del suo intervento per il centenario della quotazione di FNM, in Borsa a Milano.
“Direi che non stiamo litigando, anche perché disponiamo già di istituzioni consolidate. Discutere non significa litigare; in Europa il confronto è costante, ma il Consiglio europeo è la sede in cui tutti insieme si stabiliscono le posizioni europee. Abbiamo inoltre la Commissione europea, con regole concordate sul suo funzionamento e sul ruolo dell’Alto Rappresentante. Dunque, avremo dei rappresentanti che, in virtù dell’assetto istituzionale, risponderanno del loro operato alle nazioni e ai cittadini europei: Antonio Costa come presidente del Consiglio europeo e Kaja Kallas come Alta Rappresentante Ue. È tutto piuttosto chiaro”. Lo dice il premier estone, Kristen Michal, al suo arrivo alla riunione informale dei leader Ue a Dublino. Sulla eventuale contrarietà degli americani alle scelte dei rappresentanti Ue, afferma: “L’Europa dovrebbe avere i rappresentanti che noi desideriamo avere e che rappresentano noi. L’ipotesi contraria – ovvero avere rappresentanti che, pur parlando a nostro nome, rappresentano in realtà altri – non ha alcun senso”.
“È una questione che deve essere risolta. Ad Abu Dhabi era presente una delegazione europea; spero quindi che le discussioni di oggi facciano chiarezza in merito. Si tratta, ovviamente, di un Consiglio informale: c’è ancora del lavoro da svolgere da qui alla riunione straordinaria prevista tra due settimane, ma, a mio avviso, la decisione definitiva dovrà essere presa entro una o due settimane”. Lo dice il premier irlandese Michael Martin della presidenza di turno dell’Ue al suo arrivo alla riunione informale dei leader Ue a Dublino rispondendo a una domanda all’inviato Ue.
L’Intelligenza artificiale sarà il tema centrale al Consiglio europeo informale a Dublino. Nel corso della riunione informale, non mancherà un confronto sull’Ucraina e sull’inviato speciale, su impulso delle recenti lettere inviate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Per quanto riguarda l’intelligenza articiale, i leader, tra cui la premier Meloni, avranno occasione di affrontare una prima discussione approfondita con il dibattito articolato in due sessioni. La prima è dedicata alla sovranità tecnologica e alla competitività con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’Europa nella catena del valore dell’IA, recuperare il ritardo nei modelli più avanzati e sostenere le imprese europee attraverso investimenti pubblici e privati. La seconda riguarda la governance, sicurezza e fiducia e vede al centro temi come i rischi per i diritti fondamentali, il dibattito pubblico, le elezioni e il mercato del lavoro, oltre alla necessità di una governance internazionale. Due gli ospiti: il ceo di Mistral, Artur Mensch, per illustrare il punto di vista dell’industria europea e il premio Nobel per la fisica 2024 Geoffrey Hinton, per contribuire alla discussione sui rischi e sulla governance dell’intelligenza artificiale. Alle due sessioni seguirà un pranzo di lavoro dei 27 nel corso del quale, come anticipato dallo stesso presidente Costa, si aprirà un confronto sull’Ucraina. I leader Ue ne discuteranno sia dal punto di vista di presenza europea al tavolo delle trattative, sia dal punto di vista finanziario, viste le recenti lettere di Roma e Berlino. “Sono stati sollevati – afferma una fonte europea – diversi aspetti, in particolare riguardo al coinvolgimento dell’Europa nei negoziati di pace per l’Ucraina e al suo finanziamento. Sarà questo, dunque, l’oggetto della discussione. È del tutto naturale, inoltre, che i colloqui attualmente in corso ad Abu Dhabi rientrino nel quadro del dibattito. Per quanto concerne, nello specifico, il finanziamento, si tratta di un tema già previsto nell’ordine del giorno del Consiglio europeo formale di fine novembre”.
Un attacco di droni russi contro un condominio a Rivne, in Ucraina, ha provocato un incendio, causando il ferimento di diverse persone.Secondo quanto riportato dall’agenzia Ukrinform, la notizia è stata comunicata su Telegram dal governatore della regione di Rivne, Oleksandr Koval.Il governatore ha riferito che l’incendio è divampato in due appartamenti e che i servizi di emergenza sono al lavoro sul posto.”Al momento si contano cinque feriti. Le autorità cittadine si stanno preparando a trasferire i residenti”, ha dichiarato Koval.Successivamente, ha precisato che il bilancio dei feriti è salito a sei, tra cui due bambini.
Il presidente Usa, Donald Trump, “è determinato a porre fine a questa orribile guerra” in Ucraina, “permangono differenze significative, ma siamo incoraggiati dai progressi compiuti”. Lo afferma Jared Kushner, negoziatore Usa per l’Ucraina insieme a Steve Witkoff e genero di Trump, dopo una serie di incontri diplomatici fra Abu Dhabi, Mosca e Dublino. “Intraprenderemo qualsiasi difficile lavoro diplomatico sia necessario per trovare una svolta che ponga fine ai combattimenti e crei le basi per una pace duratura, un’Ucraina sovrana, sicura e prospera e un’Europa più stabile”, ha concluso Kushner, dopo avere riferito di “progressi significativi” e che “entrambe le parti hanno ora concordato di ampliare il prossimo ciclo di negoziati per includere i nostri partner europei”.
“Abbiamo concordato con il presidente Zelensky di rimanere in stretto contatto con lui e il suo team e abbiamo ribadito che nessun accordo più ampio sulla sicurezza europea sarà finalizzato senza affrontare le preoccupazioni dell’Ucraina in materia di sicurezza”, ha riferito ancora Kushner, evidenziando che “inizieremo a discutere parallelamente queste questioni interconnesse, con la consapevolezza che, a parte le misure umanitarie, nulla sarà definito fino al raggiungimento di un accordo globale”. Poi il negoziatore Usa ha fatto riferimento all’accordo raggiunto ad Abu Dhabi su un maxi scambio di prigionieri fra Ucraina e Russia: “Stiamo lavorando a quello che sarebbe il più grande scambio di prigionieri della guerra, che potrebbe ricongiungere migliaia di persone alle loro famiglie. La vita di molte persone è stata devastata da questa guerra e speriamo che entrambe le parti dimostrino la buona volontà e la serietà necessarie per portare a termine questo importante passo”.