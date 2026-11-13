Stati Uniti, la Federal Aviation Administration blocca i voli per “circostanze straordinarie e motivi di sicurezza”. Non si tratterebbe di un attacco hacker

Tutti i voli negli Stati Uniti sono stati bloccati fino a nuovo ordine “a causa di circostanze straordinarie e per motivi di sicurezza”. A dirlo è la Federal Aviation Administration (Faa) attraverso un comunicato. La causa del blocco non è apparsa subito chiara, ma un portavoce della Faa ha riferito di un problema di comunicazione che sta interessando i centri di controllo del traffico aereo, che gestiscono i voli in transito attraverso il Paese.

Un aereo spicca il volo accanto a una torre di controllo dell’aeroporto di Phoenix. (AP Photo/Ross D. Franklin, File)

“Il traffico aereo rimarrà bloccato fino a nuovo ordine”, ha affermato la Faa in una nota, e “i voli internazionali saranno gestiti caso per caso”. L’ultima volta che si è verificato un blocco del traffico aereo a livello nazionale è stato nel gennaio del 2023, a causa di un guasto al sistema di notifica ai piloti. In precedenza, un provvedimento analogo era stato adottato solo in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001. Stando a quanto affermato da due funzionari delle forze dell’ordine citati da CNN, i rapporti preliminari indicano che il blocco dei voli in tutti gli Stati Uniti non è dovuto a un attacco informatico.

Il segretario ai Trasporti: “Blocco dovuto a un problema di comunicazione del traffico aereo”

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

La Faa ha disposto il blocco a terra dei voli “in seguito a un problema di comunicazione che ha interessato tutti i centri di controllo del traffico aereo di rotta”, ha dichiarato il segretario ai Trasporti Sean Duffy in un post sui social media. “I tecnici della Faa stanno indagando sul problema”.

Il Dhs: “Non è 9/11, blocco dovuto a problema di comunicazione”

Non si tratta di un “nuovo 11 settembre”, il blocco dei voli in tutti gli Stati Uniti deciso dalla Faa è dovuto a un problema di “comunicazione”, ha ribadito il segretario alla Sicurezza Interna (Dhs), Markwayne Mullin, nel corso di una conferenza stampa. Il riferimento di Mullin è a quando tutti i voli negli Stati Uniti vennero fermati a seguito degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.

Il presidente Donald Trump è stato informato del blocco di tutti i voli disposto dalla Federal Aviation Administration (Faa) e ha parlato telefonicamente con il segretario ai Trasporti Sean Duffy. Il capo della Casa Bianca “ha assunto immediatamente il comando della situazione”, ha riferito Mullin, e ha messo a disposizione risorse e canali di comunicazione per garantire che l’emergenza venisse gestita adeguatamente.

Il Dhs: “Nessun collegamento tra i disservizi Microsoft e il blocco dei voli”

Il massiccio disservizio globale di Microsoft e il problema di comunicazione che oggi ha causato il blocco dei voli a livello nazionale da parte della Faa non sono collegati. “Non vedo alcun motivo per mettere in relazione i due eventi“, ha affermato il segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin. “Si tratta di questioni distinte”.

Il segretario ha poi aggiunto che le autorità non hanno ancora discusso le tempistiche per risolvere l’interruzione delle comunicazioni della Faa. “Ci vorrà un po’ di tempo. Di conseguenza, la situazione non si risolverà né tornerà alla normalità nel giro di un’ora“, ha detto.

Faa: “Blocco dovuto a interruzione temporanea delle comunicazioni”

La Federal Aviation Administration (Faa) ha dichiarato che il blocco dei voli a livello nazionale è stato causato da una “interruzione temporanea delle telecomunicazioni”. L’agenzia ha affermato che, “per estrema precauzione, tutti i voli sono stati sospesi”. La situazione di tutti i voli, ha affermato la Faa, è sotto controllo e i voli internazionali “saranno gestiti caso per caso”.