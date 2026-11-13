Gaffe di Papa Leone XIV in Perù: si accorge di parlare in italiano e si corregge

Piccola e divertente gaffe di Papa Leone XIV, impegnato in Perù per la sua terza e ultima tappa del suo viaggio apostolico in Sud America. Il Pontefice ha salutato con la mano la folla di fedeli affacciandosi da un balcone della residenza dell’ambasciatore vaticano a Lima. “Un breve saluto prima di partire per la seguente visita… scusate sto parlando in italiano!”, ha detto Prevost, accorgendosi di star usando una lingua incomprensibile per la popolazione locale. Con un sorriso, il Papa è quindi passato allo spagnolo: “Scusate, qui in casa parliamo italiano”, ha detto, spiegando di essere in procinto di lasciare la capitale peruviana per spostarsi a Chiclayo, la città nel nord del Paese dove un tempo è stato vescovo.