Ex Br Leonardo Bertulazzi evaso, in Argentina arrestati 2 presunti complici: “E’ diretto in Uruguay”

Due persone sono state arrestate in Argentina in quanto sospettate di complicità nella fuga dell’ex membro delle Brigate Rosse Leonardo Bertulazzi, evaso martedì dalla casa di San Telmo a Buenos Aires in cui stava scontando gli arresti domiciliari ed era in attesa di estradizione in Italia. Il quotidiano argentino Clarìn riporta che si tratterebbe di una donna salvadoregna e di un uomo uruguayano, che facevano parte di un gruppo WhatsApp insieme Bertulazzi e ad altre 12 persone, attraverso il quale sarebbe stata pianificata la fuga. Secondo quanto rivelato dal canale televisivo TN, i due presunti complici sono stati arrestati nella provincia argentina di Entre Ríos a seguito del pedinamento di un veicolo, con l’accusa di aver aiutato Bertulazzi a scappare. Non è chiaro però che ruolo avrebbero avuto nella fuga. Durante l’arresto, gli agenti avrebbero sequestrato diverse chiavette usb, 8 documenti d’identità diversi, denaro contante e sei telefoni cellulari. Il ministero argentino della Sicurezza nazionale ha offerto una ricompensa di 20 milioni di pesos a chiunque fornisca informazioni che consentano di localizzare Bertulazzi e per le segnalazioni è stata attivata una linea gratuita.

L’ultima posizione di Leonardo Bertulazzi “è stata rilevata poche ore fa zona settentrionale di Entre Ríos” e “le autorità ritengono che l’obiettivo di Bertulazzi sarebbe quello di lasciare il Paese da quella regione e dirigersi verso l’Uruguay”. Lo scrive il quotidiano argentino Clarin. Secondo un altro giornale locale, El Diario Ar, “l’ipotesi che Bertulazzi si trovi a Entre Ríos è emersa da una dichiarazione inserita nel fascicolo dell’indagine e da un dato relativo al suo passato”, cioè che “durante il periodo in cui godeva dello status di rifugiato politico in Argentina ha vissuto a Concepción del Uruguay”, in Argentina e vicino al confine con l’Uruguay. “Sebbene al momento non vi siano certezze sulla sua ubicazione, le forze di sicurezza provinciali sono state allertate e sono stati intensificati i controlli per cercare di rintracciarlo”, scrive la testata. Nelle ultime ore la stampa argentina ha riferito dell’arresto di due presunti complici nella fuga di Bertulazzi, che sarebbero una donna salvadoregna e un uomo uruguayano, che facevano parte di un gruppo WhatsApp insieme Bertulazzi e ad altre 12 persone attraverso il quale sarebbe stata pianificata la fuga. Secondo quanto rivelato dal canale televisivo TN, i due presunti complici sono stati arrestati nella provincia argentina di Entre Ríos. E una testata locale di questa provincia, R2820, citando due fonti coperte dall’anonimato riporta che i due sarebbero stati arrestati nel pomeriggio locale del 12 novembre mentre provavano a passare il confine ed entrare in Uruguay, sul ponte General San Martín che collega Gualeguaychú in Argentina con Fray Bentos in Uruguay. Durante l’arresto, gli agenti avrebbero sequestrato diverse chiavette usb, due notebook, 8 documenti d’identità diversi, denaro contante e 6 telefoni cellulari.

L’evasione

Bertulazzi, 74 anni, è scappato dai domiciliari a Buenos Aires con una fuga cinematografica, che ha fatto scattare una caccia all’uomo su scala nazionale. Secondo le ricostruzioni, si è calato da un appartamento al quinto piano con un’imbracatura e una corda. Funzionari hanno riferito ad Associated Press che si sarebbe prima calato su una terrazza al secondo piano di una casa vicina, poi da lì su una terrazza al primo piano e infine si sarebbe diretto verso un’area vuota e sarebbe fuggito in strada scavalcando un cancello. Le autorità non si sono accorte immediatamente della sua fuga dopo che aveva manomesso il braccialetto elettronico alla caviglia. Fonti di polizia hanno riferito che Bertulazzi aveva inserito il braccialetto all’interno di un tubo contenente una coperta termica per mantenerne la temperatura, insieme a del grasso animale, apparentemente per preservare l’umidità. La polizia ha inoltre confermato che sul posto sono stati inviati artificieri per esaminare il dispositivo, che era stato realizzato in modo da sembrare un ordigno esplosivo.

Le autorità argentine avevano arrestato Bertulazzi per la prima volta nel novembre 2002 in base a un mandato di arresto emesso dalle autorità italiane. L’Italia ne ha formalmente richiesto l’estradizione il mese successivo, ma un giudice federale argentino ha respinto la richiesta nel giugno 2003, stabilendo che la legge italiana non garantiva a Bertulazzi un nuovo processo dopo che era stato condannato in contumacia. A Bertulazzi fu poi concesso lo status di rifugiato nell’ottobre 2004. Nel 2024 quando il presidente di destra Javier Milei è entrato in carica, le autorità argentine hanno revocato quello status e hanno nuovamente arrestato l’ex membro delle Brigate rosse ad agosto. Nel 2025 la Corte suprema argentina ha approvato l’estradizione di Bertulazzi in Italia per scontare una pena detentiva di 27 anni, ma l’applicazione della decisione è rimasta in sospeso per la discussione sullo status di rifugiato. “Il procedimento di estradizione si è concluso il 1° luglio dello scorso anno e si è atteso il termine del dibattito giudiziario sulla validità dello status di rifugiato. Il fatto è che la giudice Servini, applicando un decreto di necessità e urgenza (Dnu) del presidente Javier Milei che ha soppresso i diritti dei rifugiati, ha ritenuto che il dibattito sullo status fosse concluso”, ha spiegato al quotidiano La Nacion l’avvocato difensore di Bertulazzi, Roldol Yanzón. Secondo le ricostruzioni dei media argentini, la fuga di Bertulazzi è scattata quando ha saputo che l’ultima richiesta del suo legale era stata respinta dalla giudice federale María Romilda Servini e che l’estradizione in Italia non si poteva più evitare. L’avvocato Yanzón ha dichiarato ancora a La Nacion: “In questi due anni, Bertulazzi ha subito tre ictus ed era in cura presso i medici. L’ultimo controllo è avvenuto venerdì scorso presso il centro per l’epilessia dell’Ospedale Ramos Mejía, che ha indicato la necessità di effettuare una serie di analisi. Da parte mia, ho chiesto alla giudice Servini di autorizzare tali analisi e di richiedere un parere al Corpo Medico Forense (Cmf) affinché stabilisse se Bertulazzi fosse in condizioni di viaggiare (in Italia). Lei ha respinto la richiesta con la motivazione che il processo di estradizione si era concluso, ma per tutto questo tempo, fino alla fuga, Bertulazzi è rimasto detenuto a sua disposizione. Pertanto, non si è assunta la responsabilità di garantire il diritto alla salute di una persona detenuta per suo ordine. La notte prima della fuga ne ho informato Bertulazzi, che è stato condannato in contumacia senza potersi difendere e che, se portato in Italia, dovrà scontare quella pena chiaramente illegale”.