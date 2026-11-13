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venerdì 13 novembre 2026

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Elezioni Francia 2027, la star del judo Teddy Riner candidato presidente: “L’assistenza sanitaria è una priorità”

LaPresse
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Teddy Riner, campione olimpico di judo e candidato alla presidenza francese, ha visitato un ospedale nel sobborgo parigino di Saint-Denis. Si tratta del suo primo evento pubblico di campagna elettorale da quando ha annunciato la sua candidatura alle elezioni del 2027. “Credo che, in quanto cittadini francesi, la priorità assoluta sia la salute e l’accesso all’assistenza sanitaria”, ha detto Riner al suo arrivo all’ospedale Delafontaine, dove ha incontrato e parlato con il personale sanitario della struttura.