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venerdì 13 novembre 2026

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Crisi a Cuba, mense per i poveri a L’Avana: in coda centinaia di persone

Crisi a Cuba, mense per i poveri a L’Avana: in coda centinaia di persone
Alcune persone ricevono pasti caldi presso la mensa comunitaria gestita dall’associazione benefica Quisicuaba all’Avana (Foto AP/Ramon Espinosa)
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Alcune persone attendono di ricevere un pasto caldo presso la mensa comunitaria gestita dall'associazione benefica Quisicuaba all'Avana (Foto AP/Ramon Espinosa)
Alcune persone ricevono pasti caldi presso la mensa comunitaria gestita dall'associazione benefica Quisicuaba all'Avana (Foto AP/Ramon Espinosa)
Alcune persone si riuniscono prima dell'alba davanti alla mensa comunitaria gestita dall'associazione benefica Quisicuaba, all'Avana, per ricevere un pasto caldo gratuito. (Foto AP/Ramon Espinosa)
Un uomo siede su una sedia a rotelle mentre le persone entrano nel centro di distribuzione alimentare gestito dall'associazione benefica Quisicuaba, all'Avana (Foto AP/Ramon Espinosa)
Alcune persone attendono di ricevere un pasto caldo presso la mensa comunitaria gestita dall'associazione benefica Quisicuaba all'Avana (Foto AP/Ramon Espinosa)
Alcune persone attendono di ricevere un pasto caldo presso la mensa comunitaria gestita dall'associazione benefica Quisicuaba all'Avana (Foto AP/Ramon Espinosa)
Un volontario mescola un preparato che cuoce in un grande calderone presso la mensa comunitaria dell'associazione Quisicuaba, all'Avana (Foto AP/Ramon Espinosa)

A Cuba la crisi economica sta diventando emergenza alimentare. Secondo un recente reportage diffuso dall’Associated Press, centinaia di persone si mettono in coda ogni giorno a L’Avana per ricevere un pasto caldo presso le mense comunitarie gestite da organizzazioni benefiche e religiose, come l’associazione Quisicuaba. Con l’aggravarsi della crisi economica sull’isola, l’inflazione galoppante e la drastica riduzione delle forniture statali, sempre più cittadini – inclusi lavoratori con una lunga storia professionale e pensionati – si rivolgono a queste strutture di supporto per ottenere beni di prima necessità e un pasto sicuro che difficilmente riuscirebbero ad assicurarsi autonomamente.

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