Crisi a Cuba, mense per i poveri a L’Avana: in coda centinaia di persone

A Cuba la crisi economica sta diventando emergenza alimentare. Secondo un recente reportage diffuso dall’Associated Press, centinaia di persone si mettono in coda ogni giorno a L’Avana per ricevere un pasto caldo presso le mense comunitarie gestite da organizzazioni benefiche e religiose, come l’associazione Quisicuaba. Con l’aggravarsi della crisi economica sull’isola, l’inflazione galoppante e la drastica riduzione delle forniture statali, sempre più cittadini – inclusi lavoratori con una lunga storia professionale e pensionati – si rivolgono a queste strutture di supporto per ottenere beni di prima necessità e un pasto sicuro che difficilmente riuscirebbero ad assicurarsi autonomamente.