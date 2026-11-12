Usa, sparatoria a Washington vicino alla Casa Bianca: l’autore si è ucciso

Cinque persone sono state colpite e almeno una è morta. E’ successo nel quartiere di Logan Circle

Sparatoria a pochi passi dalla Casa Bianca, nel quartiere di Logan Circle, a Washington. Cinque persone sono state colpite e almeno una è morta, secondo quanto riporta Associated Press. La polizia ha fatto sapere che il sospetto autore dell’attacco si è ucciso sparandosi, dopo aver parlato per oltre un’ora con i negoziatori delle forze dell’ordine.

CRITICAL ALERT: MPD is on the scene of an ACTIVE SHOOTING in the area of 15th and P Street, Northwest. MPD’s Emergency Response Team is on scene. AVOID THE AREA. — DC Police Department (@DCPoliceDept) November 12, 2026

La polizia ha invitato la popolazione a evitare la zona del tratto di 15th Street compreso tra i numeri 1500, dove si trovano un centro fitness Vida, la chiesa episcopale di St. Luke e diversi edifici residenziali. Nelle vicinanze si trova anche un supermercato Whole Foods. Gran parte dell’isolato è stato transennato dagli agenti.

La ricostruzione dell’attentato

La sparatoria sarebbe iniziata all’interno di una palestra Vida, dove sono state colpite cinque persone, una delle quali mortalmente. Il presunto attentatore si è poi suicidato sparandosi, mentre numerosi agenti intervenivano in un vicino condominio dove si era barricato. Jeffery Carroll, capo ad interim del Dipartimento di Polizia Metropolitana, ha precisato che l’uomo sospettato dell’attacco aveva apparentemente avuto una disputa con l’amministrazione condominiale.

Un testimone, James Spellman, che si trovava in palestra, ha dichiarato che c’erano circa 50 persone intorno alle 8 del mattino, quando è iniziata la sparatoria. “Nel giro di pochi secondi un uomo è caduto a terra e si è formata una pozza di sangue”, ha raccontato. “Un frequentatore della palestra si è precipitato ad aiutarlo. È morto sul colpo. Era stato colpito al collo”, ha detto aggiungendo che lui e altri sono corsi fuori dall’edificio.