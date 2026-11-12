Usa, sparatoria a Washington: l'arrivo della polizia

Cinque persone sono state colpite da colpi di arma da fuoco stamattina in un quartiere alla moda di Washington, D.C., a breve distanza dalla Casa Bianca. La polizia è intervenuta in diverse località. Le sparatorie sono state segnalate a Logan Circle, circa 1,6 chilometri a nord della Casa Bianca. La polizia ha esortato i cittadini a evitare l’area dell’isolato 1500 della 15esima strada, dove si trovano un centro fitness, la chiesa episcopale di St. Luke e alcune abitazioni, a breve distanza da un supermercato Whole Foods. Gran parte dell’isolato è stato transennato. Le scuole nelle vicinanze sono state poste in stato di lockdown. Anche le strade circostanti sono state chiuse al traffico durante l’imponente intervento delle forze dell’ordine.