Ucraina, Zelensky sui negoziati ad Abu Dhabi: “L’Europa deve essere parte integrante”. Putin: “Le truppe straniere saranno un obiettivo legittimo”

I colloqui sulla guerra in Ucraina proseguono su più fronti, tra Abu Dhabi, Mosca e Dublino. Mentre gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati al Cremlino per incontrare Vladimir Putin, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo alla Comunità politica europea in Irlanda, ha ribadito la necessità che l’Europa partecipi direttamente alle trattative. Sul tavolo ci sono lo scambio di prigionieri, le garanzie di sicurezza e il futuro assetto europeo. Intanto, Kiev denuncia nuove limitazioni al sistema satellitare Starshield, che avrebbero già compromesso alcune operazioni di difesa contro i droni russi.

Zelensky: “I colloqui sono stati seri, accordo sullo scambio di prigionieri”

“Da quanto mi è stato riferito dalla nostra delegazione, i colloqui sono stati seri, non privi di contenuti. Innanzitutto, un accordo sullo scambio di prigionieri di guerra”, ha dichiarato Zelensky a Dublino. “Questo è importante per noi, per riportare a casa la nostra gente, i nostri combattenti, dalla prigionia russa”. Il presidente ucraino ha spiegato che ad Abu Dhabi si è discusso anche di garanzie di sicurezza, invitando gli europei a prestare particolare attenzione. “Quando americani e russi ne discutono, non si tratta solo di garanzie di sicurezza per l’Ucraina. In realtà, si tratta piuttosto di una sorta di nuovo quadro di sicurezza tra l’Europa e la Russia, e troviamo questo approccio un po’ strano”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla tavola rotonda della Comunità politica europea a Dublino(Foto AP/Virginia Mayo)

Zelensky ha ricordato che i rappresentanti ucraini hanno incontrato russi e americani ad Abu Dhabi, mentre gli inviati di Donald Trump sono oggi a Mosca e successivamente raggiungeranno Dublino. “È molto positivo che gli europei facciano ora parte di questi colloqui – non ancora direttamente, e non ancora in presenza dei russi al tavolo delle trattative – ma gli europei sono già coinvolti, e dobbiamo assicurarci che l’Europa diventi parte integrante di questi negoziati”.

Il leader ucraino ha inoltre chiesto nuove sanzioni contro Mosca, in particolare contro le forniture e le tecnologie utilizzate per produrre missili balistici, droni d’attacco e sistemi di comunicazione. Ha invitato a mantenere la pressione anche sulla flotta russa che trasporta petrolio e prodotti petroliferi, sulle banche e sulle altre istituzioni finanziarie.

Putin incontra Witkoff e Kushner: “L’Europa decida se vuole la pace o la guerra”

Gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, sono arrivati a Mosca e hanno raggiunto il Cremlino per incontrare Vladimir Putin. Durante il colloquio, il leader russo ha proposto di organizzare una missione umanitaria a Kostiantynivka, sulla base dell’esperienza di Oleshky. Secondo quanto riportato dalla Tass, Putin ha sostenuto che Mosca controlla la città ed è pronta a garantire la sicurezza della missione. La Russia avrebbe bisogno di cinque giorni per lo sminamento dell’area.

Il presidente russo Vladimir Putin saluta Jared Kushner, genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e l’inviato speciale statunitense Steve Witkoff durante il loro incontro al Cremlino (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del pool del Cremlino via AP)

Putin ha poi affrontato il tema dei rapporti con l’Europa, affermando che Mosca vorrebbe che gli Stati Uniti collaborassero con i Paesi europei affinché decidano “cosa vogliono: la pace o la guerra”. “La Russia non ha mai interrotto il dialogo con l’Europa. Sono stati gli europei a interromperlo”, ha aggiunto. Il presidente russo ha anche ribadito la contrarietà alla presenza di militari stranieri in Ucraina: “La Russia ha affermato fin dall’inizio che la presenza di truppe straniere in Ucraina è inaccettabile. Le truppe straniere in Ucraina costituiranno un obiettivo legittimo”. Putin, infine, ha dichiarato che vorrebbe che “la pace in Ucraina durasse per sempre”.

Zelensky denuncia problemi al sistema Starshield in Ucraina

Parallelamente ai colloqui diplomatici, Zelensky ha denunciato problemi nel funzionamento del sistema Starshield sul territorio ucraino. In un messaggio sui social, il presidente ha riferito di aver ricevuto aggiornamenti dal ministro della Difesa Yevhenii Khmara e dal comandante in capo delle Forze armate Mykhailo Drapatyi. “Già da diversi giorni le nostre unità stanno registrando significative interruzioni delle operazioni di Starshield sul territorio ucraino – lungo l’intera linea del fronte e nei territori ucraini temporaneamente occupati”, ha scritto. In particolare, secondo Zelensky, sarebbero state imposte “restrizioni sistematiche di velocità, che lo limitano a 161 chilometri all’ora”.

Received briefings from Minister of Defense of Ukraine Yevhenii Khmara and Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Mykhailo Drapatyi. Unfortunately, our units have been recording significant disruptions to Starshield’s operations over the territory of Ukraine for several days now – along the entire front line and in the temporarily occupied territories of Ukraine. Specifically, systematic speed restrictions are being imposed on Starshield, limiting it to 161 kilometers per hour (100 miles per hour). The Ukrainian military have already investigated the circumstances, and these are not random errors but systematic speed restrictions. For us, this primarily means a significant complication in intercepting Russian jet-powered drones. Unfortunately, there have already been strikes that got through because our interception systems cannot reach sufficient speeds and are unable to intercept in time. Unfortunately, this is helping the Russians kill more Ukrainians and carry out more accurate strikes against Ukraine. We are trying to establish all the circumstances with the American side. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2026

Il presidente ha precisato che le verifiche condotte dalle forze armate avrebbero escluso errori casuali: “Non si tratta di errori casuali, ma di limitazioni sistematiche della velocità”. Le conseguenze, ha spiegato, riguarderebbero soprattutto la capacità di intercettare i droni russi a reazione. “Purtroppo, si sono già verificati attacchi che sono andati a segno perché i nostri sistemi di intercettazione non riescono a raggiungere velocità sufficienti e non sono in grado di intercettare in tempo”, ha denunciato. Secondo Zelensky, queste limitazioni “stanno aiutando i russi a uccidere più ucraini e a sferrare attacchi più precisi contro l’Ucraina”. Kiev, ha concluso, sta cercando di chiarire tutte le circostanze con la parte americana.

I leader europei: “L’Europa deve avere una voce ai negoziati”

I leader europei ribadiscono la necessità che l’Ue partecipi direttamente ai negoziati e alle decisioni sulla sicurezza del continente. Ursula von der Leyen conferma il sostegno all’Ucraina, sia durante la guerra sia in vista della pace, e annuncia il lavoro sul 22° pacchetto di sanzioni e su una proposta per coprire il fabbisogno finanziario di Kiev nel 2027. Kaja Kallas indica una sequenza precisa: prima il cessate il fuoco, poi un accordo di pace e infine la definizione dell’architettura di sicurezza, sottolineando che la Russia non ha rispettato gli accordi in passato. Friedrich Merz giudica positivi i segnali arrivati da Abu Dhabi, ma avverte che la strada resta lunga: al tavolo, secondo il cancelliere, devono esserci Ucraina, europei, Stati Uniti e Russia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa durante la riunione della Comunità politica europea a Dublino (Foto AP/Virginia Mayo)

Emmanuel Macron chiede invece all’Europa di ritrovare una visione comune e riprendere l’iniziativa, ricordando che saranno gli europei a decidere sulla propria sicurezza e che senza il loro sostegno l’Ucraina non può reggere. Anche il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa insiste: “Non si può discutere della sicurezza dell’Europa senza una voce europea al tavolo”.