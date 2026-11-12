Ucraina, Meloni: “Individuare un negoziatore Ue”. Poi dà l’endorsement a Costa

Giorgia Meloni torna a chiedere all’Unione europea di trovare un intermediario unico per i negoziati tra Ucraina e Russia. “Noi chiaramente come Italia siamo sempre stati presenti in tutti i formati nei quali è stata richiesta la nostra presenza. L’abbiamo anche fatto e lo facciamo chiaramente con la volontà di portare un contributo positivo. Ma il fatto che l’Italia ci sia o l’Italia non ci sia in questo o in quel formato non cambia il giudizio su troppi formati che parlano di questa vicenda”, ha detto la presidente del Consiglio al suo arrivo alla Comunità politica europea a Dublino.

“Se ne riunisce adesso uno che è ancora diverso da quello di Abu Dhabi e vale quello che ho già detto e quello che ho scritto, indipendentemente dalla presenza o meno dell’Italia in questo o in quel formato, noi abbiamo bisogno di individuare chi poi in una fase che potrebbe accelerare – sarebbe una buona notizia di negoziazioni – dovesse rappresentare gli interessi europei e con quale mandato”.

“Perché il tema non è solamente di presenza o di varietà dei formati, di varietà degli interlocutori, è anche che cosa poi si discute in quei tavoli. Perché ovviamente quando noi parliamo di una sicurezza che coinvolge le nazioni europee, parliamo di un impegno che si tratta anche per altri Paesi che non si sono seduti al tavolo. Questo richiede un mandato, secondo me è abbastanza evidente. Come ha accordato il presidente Costa, se ne comincia a parlare domani. Vediamo da qui a dicembre che cosa accadrà”, ha aggiunto la premier.

Meloni: “Costa mediatore? Ha le competenze, nessuna contrarietà”

Meloni ha poi espresso parere favorevole nel caso in cui il negoziatore fosse Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo. “Sicuramente il presidente Costa ha questa tra le sue competenze. Si era anche parlato in passato anche del suo ruolo su questo. Non ci sarebbe da parte mia alcuna contrarietà. Rimane chiaramente il tema di come rappresentare i Paesi europei che non sono nell’Unione Europea. Gran Bretagna è uno di questi, Norvegia è uno di questi, ma penso che anche qui una soluzione si possa trovare”, ha affermato la leader di Palazzo Chigi.

Meloni incontra Burnham, focus su difesa e Ucraina

Nel frattempo Meloni, a margine del vertice della Comunità politica europea di Dublino, ha incontrato il premier britannico Andy Burnham. Il colloquio, fa sapere Palazzo Chigi, ha consentito di confermare la solidità delle relazioni bilaterali e la volontà condivisa di rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Italia e Regno Unito, in particolare sui temi della sicurezza e della difesa – a partire dalla collaborazione strategica nel quadro del Global Combat Air Programme (Gcap).

I due leader hanno inoltre discusso degli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, ribadendo il sostegno a Kiev e l’importanza di assicurare un pieno coinvolgimento europeo nel percorso negoziale per una pace giusta e duratura. Nel corso dell’incontro è stata infine discussa la cooperazione tra Regno Unito e Unione europea, anche in vista del prossimo vertice Ue-Regno Unito del 20 novembre, con particolare attenzione alla sicurezza e al contrasto all’immigrazione irregolare.