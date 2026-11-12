Ucraina, Macron a Dublino: "Europa deve avere visione chiara"

Il presidente francese Macron è arrivato a Dublino, dove oltre 40 leader europei si sono riuniti per un vertice incentrato sulla sicurezza dell’Ucraina e sugli sforzi per porre fine alla guerra con la Russia. Il vertice della Comunità politica europea riunisce capi di Stato e di governo dell’Unione europea e di altri Paesi europei, tra cui il Regno Unito. Presenti anche il presidente ucraino Zelensky, il primo ministro canadese Mark Carney e il segretario generale della Nato Mark Rutte. Parlando con la stampa Macron ha sottolineato l’importanza di continuare a sostenere l’Ucraina e ha esortato i Paesi europei a dotarsi di un quadro autonomo di sicurezza, affermando che è fondamentale “definire noi stessi i nostri principi di sicurezza e la nostra architettura di sicurezza”.